“북한에 대한 생각 중국 바뀌고 있다” 오바마 공개 언급

버락 오바마 미국 대통령이 북한의 도발에 대한 국제사회의 움직임을 설명하던 중 “중국이 북한을 다시 보기 시작했다”고 밝혔다.

오바마 대통령은 13일 오전(현지시간) 백악관 대변인을 지낸 조지 스테파노풀로스가 진행하는 ABC 방송 ‘굿모닝 아메리카’에 출연해 “무엇보다 고무적인 건 중국이 (북한 정책을) 재검토하는(recalculate) 걸 우리가 보고 있다는 점”이라고 말했다.

오바마 대통령은 “중국은 그동안 북한 정권의 붕괴가 중국에 영향을 미칠까 우려해 북한의 잘못된 행동들을 참아왔다”며 “하지만 이제는 북한에 대해 생각이 바뀌고 있다”고 주장했다. 특히 중국의 변화와 관련해 “구체적인 사례를 들 순 없지만 중국이 (북한을 향해) ‘이건 손을 떼기 시작했다는 거야(This is startin’ to get outta hand)’라고 말하는 걸 우리는 보고 있다”고도 강조했다.

오바마 대통령은 “3차 핵실험에 이은 북한의 최근 도발 위협은 미국 또는 아시아의 동맹국들을 향한 이전의 호전적인 행동에 비춰볼 때 더 위험한 것은 아니다”며 “분명한 건 우리는 북한의 나쁜 행동에 대해선 절대로 보상하지 않겠다는 점”이라고 강조했다.

북한과 대화를 재개할 가능성에 대해 오바마 대통령은 “우리의 최소한의 요구(bottom line)는 한반도 비핵화”라며 “핵실험과 미사일 시험을 중단하겠다고 선언하고 책임 있는 행동을 보였을 때 대화를 재개할 것”이라고 말했다. 이어 “북한은 그동안 똑같은 행태를 반복해 왔다. 숟가락을 식탁에 내던지고는 갑자기 식량 원조나 다른 양보를 얻어갔다. 그런 뒤 테이블로 돌아와 협상하는 척하고는 지루해지면 또 도발을 했다”며 “우리는 그런 패턴을 깬 것”이라고 말했다.

박승희 특파원