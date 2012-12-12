[인사] 우리은행 기관고객본부 허종희 外

◆우리은행 [부행장]▶기관고객본부 허종희 ▶글로벌사업본부 박태용 ▶개인고객본부 이광구 ▶경영기획본부 김병효 ▶리스크관리본부 이영태 ▶여신지원본부 이동건 [상무]▶IB사업단 권기형 ▶외환사업단 남기명 ▶연금신탁사업단 윤제호 ▶마케팅지원단 유구현 ▶업무지원단 정기화 ▶준법감시인 김동수 ▶WM사업단 설상일
◆삼성증권[감사]▶상근감사위원 민경열[부사장]▶리테일본부장 안종업▶SNI본부장 방영민▶리스크관리실장 차영수▶경영지원실장 임영빈[전무]홀세일본부장 윤석▶온라인사업부장 최창묵[상무]▶상품마케팅실장 이상대▶영업추진담당 이기훈▶정보시스템담당 지대범▶투자전략센터장 정영완▶강남2사업부장 김윤식▶업무지원담당 강윤영▶재무담당 최한선▶동부사업부장 이보경▶국내법인사업부장 장선호▶강남1사업부장 사재훈▶SNI강남사업부장 이재경▶리스크관리담당 박번▶강북사업부장 황성수▶해외법인사업부장 박인홍▶온라인사업부 김도완▶기획홍보담당 최덕형▶FICC사업부장 김철민▶IB사업본부장(代) 겸 기업금융 1사업부장 신원정▶컴플라이언스담당 이학기▶경영관리담당 이승호▶SNI강북사업부장 박경희▶연금법인사업부장 정태훈▶운용담당 장원재▶감사실장 김유경▶인사지원담당 이성한▶기업금융2사업부장 심재만▶중부사업부장 김주황▶신탁운용사업부장 심재은
◆용산역세권개발 ▶감사 김흥성