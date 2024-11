[사진=KBS 2TV `개그콘서트` 캡처]

개그우먼 신보라가 '개그콘서트-생활의 발견'에 독설을 날렸다.

신보라는18일 방송된 KBS 2TV '개그콘서트-용감한 녀석들'에서 자신이 하고 있는 또 다른 코너 '생활의 발견'의 인기 비결을 폭로했다. 신보라는 "인기 비결은 송중근, 김준현, 신보라, 김기리의 연기력 No, 팀워크 No, 깨알재미 No, 진정한 인기비결은 게스트발"이라고 말했다. 이어 "'생활의 발견'은 '홍보의 발견'"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인 중앙일보