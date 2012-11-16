[인사] 교육과학기술부 外

◆교육과학기술부▶전북대 사무국장 황홍규▶서울시교육청 장학관 고영현
◆농림수산식품부<과장급 전보>▶농협경제지원팀장 최봉순<계장급 전보>농협경제지원팀 조정래
◆국세청<서기관 승진>▶운영지원과 김경숙▶기획재정담당관실 김범구▶전산기획담당관실 서재익▶감찰담당관실 이숭건▶심사2담당관실 정대만▶국제협력담당관실 이성글▶국제세원관리담당관실 조세희▶법무과 정종식▶법규과 김용관▶부가가치세과 류택희▶법인세과 김운섭▶재산세과 임상진▶조사기획과 이태훈▶국제조사과 박근재▶세원정보과 이현규▶소득지원과 양신규▶정보개발1담당관실 김종오▶서울지방국세청 감사관실 김상훈▶ 〃 신고분석1과 고광곤▶ 〃 조사1국 조사1과 박종현▶ 〃 조사2국 조사1과 이춘호▶ 〃 조사4국 조사3과 김진우▶ 〃 국제조사1과 한덕기▶중부지방국세청 운영지원과 김태술▶ 〃 신고분석2과 홍영기▶〃 조사1국 조사1과 이경섭▶대전지방국세청 운영지원과장 박진순▶광주지방국세청 신고분석2과장 김성후▶대구지방국세청 신고분석2과장 이희백▶부산지방국세청 신고분석1과장 김순태▶ 〃 신고분석2과장 강서린▶국세공무원교육원 교수과 최명식
◆소방방재청<승진>◆소방감▶119구조구급국장 강태석◆소방준감▶119구조구급국 구조과 이성묵◆소방정▶119구조구급국 구조과 엄준욱<전보>◆소방준감▶기획조정관실 정보화담당관 박청웅▶소방정책국 소방정책과장 강철수▶중앙119구조단장 이형철▶광주광역시 소방안전본부장 최재선▶대전광역시 소방본부장 김성연▶충남 소방안전본부장 정문호▶경기도 소방학교장 김영석
◆공정거래위원회<과장급 전보>▶정책홍보담당관 성경제▶전자거래팀장 이숭규▶유통거래과장 송정원▶가맹거래과장 이동원▶부산지방공정거래사무소장 김맹규▶경쟁제한규제개혁작업단 제1부단장 조규찬<서기관 전보>▶업무지원팀장 장춘재▶내부감찰반장 서창현
◆성주군<4급>▶기획감사실장 도위일
◆경희대▶교육사업추진단장(교무위원급) 겸 교수학습지원센터장 지은림▶평화의전당 관장 김영목
◆조선대▶조선대 치과병원장 안종모