‘우리나라에서 영어를 잘 할 수 있는 방법은 무엇일까?’ 이 고민에 대한 해답을 찾기 위해서는 단순히 시험 성적을 올리기 위한 단편적인 교육 방법으로는 불가능하다. 외국인과 직접 의사소통을 하며 자신의 생각을 전달하고, 자기 의견을 영어로 직접 쓰며 표현할 수 있어야한다. 이것이 영어를 잘 할 수 있는 방법이다.

우리나라에서는 영어로 의사소통을 할 수 있는 기회가 많지 않다. 그러다보니 실제 상황에 필요한 영어를 자유롭게 구사하기 쉽지 않다. 매일 원어민과 직접 의사소통을 할 수 없다면 영어권 나라로 이민이나 유학을 가야 한다. ESL(제2언어로서의 영어) 환경으로 바꿔 영어에 쉽게 노출될 수 있도록 하는 것이다. 하지만 이 방법을 학습자 모두가 선택하기는 현실적으로 불가능하다.

그렇다면 우리나라와 같은 ESL 환경에서도 영어를 잘 할 수 있는 방법을 찾아 적용해야 한다. 영어를 잘 하고 싶은 학습자의 욕구를 해결할 수 있는 쉬운 방법이 있다면 ESL환경을 의도적으로 만들어 주는 것이다. 방법은 간단하다. 상황에 맞게 완성된 문장을 통째로 암기해 반복하며 언제 어디서나 그것을 꺼내 쓸 수 있도록 하는 것이다.



주기적 반복학습이론인 ‘PM6R’ 활용해 암기

상황에 필요한 문장을 습득하기 위해서는 그것을 반복해 암기하는 과정이 필요하다. 예컨대 통문장영어의 프로그램은 주기적 반복학습이론인 ‘PM6R’에 따라 패턴문장을 주기적으로 반복해 암기할 수 있게 한다. 통문장영어의 오세국 사업부 과장은 “언제든 상황에 맞춰 문장을 꺼내 사용할 수 있고, 학습자가 지루하지 않은 적절한 시점에서 반복과 복습으로 패턴, 문장을 암기할 수 있다”고 설명했다.

오 과장은 “통문장영어만의 PM6R으로 암기한 문장을 전화영어나 동시통역대회 등의 Out-put 시스템을 통해 자주 꺼내어 쓰는 훈련을 하면 완벽히 체화돼 의사소통이 가능한 영어가 된다”고 덧붙였다. 통문장영어의 Out-put 시스템은 원생들이 학습하고 누적복습한 내용들을 발표수업·동시통역·캠프·전화영어·명예의 전당 등을 통해 응용하고 활용하는 시스템이다. In-put 시스템을 통해 채워진 내용들은 반드시 Out-put으로 활용하고 응용하는 기회를 가져야 완벽하게 체화할 수 있다는 의미다.

통문장영어 원생들은 매달 원에서 하는 동시통역발표를 통해 그날 배워 누적한 내용을 복습한다. 이것은 원생들로 하여금 영어에 대한 전반적인 자신감을 확보할 수 있는 기회가 된다. 선의의 경쟁을 통해 그 실력을 평가하고 확인할 수 있다. 원어민과 1:1로 프리토킹할 수 있는 전화영어는 학생들이 누적복습으로 학습한 내용을 바탕으로 해 거부감 없이 시작 할 수 있다. 방학 중 이뤄지는 국내·해외 캠프, 월마다 이뤄지는 동시통역대회 등으로 영어실력을 다질 수 있다.

Out-put 프로그램 중 최고 격인 본사에서 주관하는 상·하반기 명예의 전당을 통해 학생들은 다시 한 번 영어실력을 검증할 수 있다. 장학제도의 최고 단계로써 영어인재를 발굴·양성하는데 그 목적이 있다. 자료심사·대회심사·동영상심사의 3차 심사과정을 거쳐 최종 선발된다. 통문장영어 교재 전 시리즈를 통 암기해 장기기억하고 있어야 참가할 수 있다.

알아두면 편리한 영어 필수 패턴 문장

- I don’t feel like+(~ing): ~기분이 아니야.

cooking (요리할)

meeting someone (누구를 만날)

joking around (농담할)

doing anything (아무것도 할)



- Have you ever +(p.p): ~(해) 본 적 있니?

met her? (그녀를 만나)

traveled alone? (혼자 여행해)

been to Europe? (유럽에 가)

- You should have +(p.p): 넌 ~했어야지

finished it on time(제시간에 끝냈어야~)

been patient (참았어야~)

said to him (그에게 말했어야~)



- How long does it take to + V: ~하는데 얼마나 걸리니?

get my hair done? (머리하는데)

finish your homework(숙제를 끝내는데)

get to the station (역까지 가는데)

-Would you like to +V: ~(하는 게)어떨까요?

say something? (한 말씀 하는 게)

come with me?(나와 함께 가는 게)

go to the movies?(영화보러 가는 게)

drink a cup of tea?(차 한잔 마시는 게)



그밖에 회화 문장

-학교생활

You are much better than me.(너가 나보다 더 낫다.)

You should call the teacher right away.(너는 즉시 선생님을 불러야 한다.)



-여행

Could you take a picture for me?(사진 좀 찍어주시겠어요?)

I’m staying for a week. (일주일 있을 예정입니다.)

I can’t believe this is the last summer camp that I am attending with you. (이것이 너와 함께하는 마지막 캠프라니 믿기지 않는다.)

