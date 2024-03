[아이랑GO] 아시안컵 4강 참패…한국 축구대표팀 재정비…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

아시안컵 4강 참패…한국 축구대표팀 재정비

대한축구협회가 2월 16일 위르겐 클린스만 국가대표팀 감독을 경질했어요. 2023 아시안컵 졸전 및 결승 진출 실패 후 클린스만 감독은 전술 역량 부족, 잦은 외유 등 지도력이 도마 위에 올랐죠. 여기에 손흥민·이강인의 내분까지 알려지며 선수단 관리 능력도 낙제점을 받았어요. 당장 3월 A매치 기간(18∼26일)에 2026 북중미월드컵 아시아 2차 예선 태국전을 치러야 하는 가운데, 축구협회는 황선홍 U-23 대표팀 감독을 임시 사령탑으로 선임했죠.

2026 북중미월드컵 2026년 6월 11일~7월 19일(현지기준) 열리는 23번째 FIFA 월드컵으로 미국·캐나다·멕시코가 공동 개최해요. 사상 최초로 본선 진출국이 32개국에서 48개국으로 확대돼 개최 도시도 미국 11곳, 캐나다 2곳, 멕시코 3곳 등 16개로 늘었죠. 본선 조별리그는 4팀씩 12개조로 편성해 조 1·2위인 24개 팀이 32강에 직행하고, 나머지 8자리를 놓고 조 3위가 다투게 됩니다. 아시아에 배정된 본선 티켓은 4.5장에서 8.5장으로 늘어 4차 예선까지 진행하죠. 한국은 11회 연속 월드컵 본선 진출을 노립니다.



Strange contrast

Jurgen Klinsmann, manager of Korea’s national football team, smiled throughout the press conference Wednesday even after Korea’s 2-0 loss to Jordan in the semifinals for the Asian Cup in Qatar. In contrast, Team Korea’s captain Son Heung-min apologized for the shocking defeat.

manager: 축구의 경우 감독을 영어로 매니저라고 함

national football team: 축구 국가 대표팀

press conference: 기자회견

loss: 패배(=defeat)

semifinal: 준결승전. 참고로, 결승전은 final, 8강전은 quarterfinal, 16강전은 Round of 16이라 함

in contrast: 대조적으로

Team Korea: 한국 대표팀

apologize: 사과하다

shocking: 충격적인

亚洲杯止步四强…韩国国家队换帅

大韩足球协会2月16号决定更换国家队主帅。因在2023年亚洲杯比赛中接连失利,并在半决赛惨败,主教练尤尔根·克林斯曼的执教能力备受质疑。队员孙兴慜、李康仁之间的矛盾,也凸显了主教练队伍管理能力的不足。足协表示,今年3月份甲级联赛期间(18~26号),2026美加墨世界杯亚洲区第二轮预选赛对阵泰国队的比赛中,将由U-23国家队教练黄善洪临时担任主教练一职。

亚洲杯 [yà zhōu bēi] 아시안컵 主教练 [zhǔ jiào liàn] 감독 世界杯 [shìjiè bēi] 월드컵 预选赛 [yù xuǎn sài] 예선경기