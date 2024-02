[아이랑GO] 여야, '소득의 40%가 세금' 될 MZ 겨냥 선심성 공약 남발…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

여야, '소득의 40%가 세금' 될 MZ 겨냥 선심성 공약 남발

세수 감소 등으로 정부부채가 지난해 11월 말 기준 1100조원을 돌파한 가운데, 미래세대의 조세 부담이 ‘독박’ 수준이 될 것이란 경고가 나왔습니다. 2024년 경제 공동학술대회에 나온 논문에 따르면 현재 정부부채 등 재정지출 구조를 감당하려면 미래 창출될 GDP 총액의 13.3%가 투입돼야 하며, 특히 MZ세대는 생애소득의 40% 이상을 세금으로 내야 할 것으로 전망했죠. 반면 총선을 앞둔 여야는 MZ세대 겨냥 선심성 공약을 남발 중입니다.

세수(稅收) 중앙정부에 내는 세금인 국세, 지방자치단체에 내는 지방세 등 국가·지방공공단체가 필요한 재원을 마련하기 위해 국민·주민으로부터 강제로 거두어들이는 세금을 조세(租稅)라고 하는데요. 재정권(과세권)에 의해 국민에게 조세를 징수해 정부가 얻는 수입을 세수라고 해요. 한 가정을 꾸리려면 주거비·식료품비 등이 필요하듯, 국가도 도로·다리·학교·도서관 등 국민 생활에 필요한 시설을 만들고 사회질서·국방을 유지하며 소득의 재분배 및 경제 안정과 성장을 위해 많은 돈이 필요하고, 이를 세수로 충당하죠.

Empty promises

Both the governing People Power Party and majority Democratic Party are busy presenting sweet promises to attract votes from Generation MZ with less than 70 days left before the April 10 parliamentary elections. However, according to recent research, if the current low birth rate and a rapid aging of our society continue, members of the generation must pay 40 percent of their lifetime earnings as tax to support a shaky society.

empty: 텅빈, 공허한

the People Power Party: 국민의힘

majority: 다수, 다수당

the Democratic Party: 민주당

sweet promise: 달콤한 약속

Generation MZ: MZ세대. 줄여서 “Gen MZ”라고도 함

parliamentary election: 국회의원 선거

research: 연구(=study)

current: 지금의, 현재의(=present)

birth rate: 출산율(=fertility rate)

rapid: 급속한(=fast)

aging: 고령화, 노령화

lifetime earnings: 평생 소득

tax: 세금

support: 지지하다, 지탱하다(=sustain)

shaky: 흔들리는



为争取MZ世代选票,朝野双方滥抛公约

由于税收减少,去年11月底政府负债规模超过1100万亿韩元。有人担心,未来一代将面临巨大税收压力。2024年经济共同学术会议上发表的论文指出,想要满足当前政府负债规模下的财政支出,需要投入未来产生GDP的13.3%,特别是MZ世代需要把一生收入的40%用于交税。尽管如此,面临国会议员选举,朝野双方为了争取选票,还在不断抛出不切实际的优惠政策公约。

税收 [shuì shōu] 세수

负债 [fù zhài] 부채

收入 [shōu rù] 소득

交税 [jiāo shuì] 납세