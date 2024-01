[아이랑GO] 청룡의 기운 가득한 2024 갑진년 시작…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

청룡의 기운 가득한 2024 갑진년 시작

2024년은 육십갑자의 41번째로, 푸른색의 '갑’(甲)과 용 ‘진’(辰)이 만나 청룡(靑龍)을 의미하는 갑진년입니다. 토끼해인 계묘년 2023년에는 글로벌 경기침체로 인한 고물가·고금리·고유가로 국내 경기도 요동쳤고, 2년째로 접어든 러시아-우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘-팔레스타인 전쟁도 발발하는 등 다사다난했죠. 갑진년 첫 해가 뜬 1월 1일, 전국 곳곳에서는 해맞이 인파가 몰려 새해를 축하하며 푸른 용의 기운이 가득하길 소망했어요.

육십갑자(六十甲子) 천간(天干) 10개, 지지(地支) 12개로 구성한 60개의 간지(干支)예요. 10간은 갑(甲)·을(乙)·병(丙)·정(丁)·무(戊)·기(己)·경(庚)·신(辛)·임(壬)·계(癸), 12지는 자(子)·축(丑)·인(寅)·묘(卯)·진(辰)·사(巳)·오(午)·미(未)·신(申)·유(酉)·술(戌)·해(亥)죠. 10간의 첫째인 갑과 12지의 첫째인 자를 붙여 갑자(甲子)를 얻고, 둘째인 을과 축을 결합해 을축(乙丑)을 얻는 식으로 총 60개의 간지를 맞추고 다시 갑자로 돌아오죠. 오래전부터 날짜를 세는 데 썼으며 길흉과 방위 등을 살필 때도 사용했습니다.

Let’s fly like the dragon!

In the past Year of the Rabbit, Korea struggled with the triple whammies of drastic inflation, high interest rates and high oil prices from a global recession. But in 2024, the Year of the Dragon, we hope the country will fly like the dragon again.

the Year of the Rabbit: 토끼해. Y와 R을 꼭 대문자로 표기하는 점에 유의

struggle with ~ : ~와 씨름하다, 바둥대다, 애쓰다(=strive, wrestle, work hard, toil)

triple: 3중의

whammy: 재수 나쁜 일, 저주(=curse, jinx)

drastic: 과격한, 급격한, 심한(=extreme, severe, radical, harsh)

oil price: 유가

global recession: 세계적 경기침체

the Year of the Dragon: 용의 해

福运满满的青龙年-2024甲辰年

2024年是“甲辰年”,由代表青色的天干“甲”和代表龙的地支“辰”组成,因此也叫“青龙年”。2023癸卯年可谓是多灾多难,全球经济不景气,加上高物价、高利率、高油价冲击,国内经济举步维艰。俄乌战争毫无停战迹象,巴以之间又爆发战争。尽管如此,元旦当天各地还是挤满了观赏日出的民众,庆祝新年的同时,也希望青龙能给大家带来希望和好运。

青龙 [qīng lóng] 청룡

元旦 [yuán dàn] 태양력으로 1월 1일 새해 첫날

希望 [xī wàng] 희망

好运 [hǎo yùn] 행운