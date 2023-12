[아이랑GO] 해결 기미가 안 보이는 국가 전산망 먹통 사태…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



해결 기미가 안 보이는 국가 전산망 먹통 사태

국가 전산망에서 각기 다른 ‘먹통 사태’가 계속 발생하고 있어요. 11월 17일 전국 지방행정전산망 새올과 온라인 민원 서비스 정부24 마비를 시작으로 22일 주민등록시스템, 24일 조폐공사 모바일 신분증, 27일 소방차 동태관리시스템, 29일엔 지방재정관리시스템 e호조가 먹통이 됐죠. 조달청이 관리하는 나라장터는 11월 23일에 이어 12월 12일에도 접속이 지연됐죠. 정부는 '행정전산망 개선 범정부 TF'를 발족해 대책 강구에 나섰어요.

조달청 우리나라 공공부문 중앙구매기관으로 기획재정부 소속이에요. 정부의 물품 구매·공급 및 시설 공사계약 관리, 정부물품·국유재산 관리, 모든 공공기관의 입찰정보를 공고·계약하는 단일창구인 국가종합전자조달시스템 ‘나라장터’ 운영, 원자재의 국내 수급 안정을 위해 알루미늄 등 주요 원자재의 적기 비축·방출 등의 업무를 하는 공공부문 물적자원 조달·관리 전문기관이죠. 1949년 임시외자총국으로 설립된 뒤 1961년 조달청으로 개편됐어요. 중앙조달을 통해 국가경제정책을 공정하고 효율적으로 지원합니다.

I don’t get it

After a string of administrative network breakdowns, the Ministry of the Interior and Safety led by Lee Sang-min announced Saturday that the failures were caused by a problem with routers. But citizens do not seem to believe what the minister said, given his lethargic response to disasters, including the deadly crowd crush in Itaewon last year.

a string of~: 일련의(=a series of, a chain of, a spate of)

administrative: 행정의

breakdown: 붕괴, 마비. 오작동(=collapse, failure, malfunctioning)

the Ministry of the Interior and Safety: 행정안전부

announce: 발표하다(=make public, publicize)

failure: 실패, 오작동(=breakdown, collapse)

router: 라우터

lethargic: 무기력한(=inert, enervated, stupefied, dull)

response: 반응, 대응(=reaction, reply)

disaster: 재난, 재앙(=mishap, mess, calamity)

deadly: 치명적인(=fatal)

crowd crush: 압사

国家电子政务网故障频发

国家电子政务网瘫痪故障还在持续发生。继11月17号地方电子政务网站“Saeol”和政府电子政务服务网站“政府24”瘫痪之后,22号居民登录系统、24号造币公社手机身份证服务、27号消防车动态管理系统、29号地方财政管理系统接连出现故障无法使用。政府采购服务网站也在11月23号出现问题之后,于12月12号再度故障无法访问。政府为此组建了跨部门工作小组,商讨电子政务网服务改善方案。

故障 [gù zhàng] 고장

持续 [chí xù] 지속하다

系统 [xì tǒng] 시스템

改善 [gǎi shàn] 개선