T1 페이커 우승 효과?…뉴진스 롤드컵 주제곡 차트 달군다 [더차트]

2023년 11월 넷째 주

게임 ‘리그 오브 레전드’ 2023 월드 챔피언십 주제곡이 글로벌 차트 톱10에 진입했다.

그룹 뉴진스(NewJeans)가 부른 주제곡 ‘갓즈’(GODS)는 써클차트 11월 넷째 주(11월 19일~25일) 글로벌차트에서 10위에 랭크했다. 노래는 지난해 월드 챔피언십을 배경으로 했으나, 올해 T1의 페이커가 7년만에 우승·세계 최초 4회 월드 챔피언십 우승 기록을 쓰면서 재조명받았다. 노래 가사엔 꺾이지 않는 의지와 굽히지 않는 마음에 관한 이야기가 담겼다. 글로벌차트엔 ‘갓즈’외에도 뉴진스가 부른 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)도 7위에 올랐다.

르세라핌(LE SSERAFIM) 또한 게임사와의 협업곡으로 차트 2위에 자리했다. 게임 ‘오버워치2’와 함께 만든 ‘퍼펙트 나이트’(Perfect Night)는 멤버들의 음색이 돋보이는 이지리스닝 노래로도 사랑받고 있다.

글로벌차트 1위는 방탄소년단 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)가 차지했다. 정국은 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에서 무대를 공개하고 글로벌 팬들의 환호를 불렀다. 방송 이후 노래는 ‘빌보드 핫 100’에 3주 연속 진입, 12월 2일자 최신차트에선 76위에 들었다.

‘스탠딩 넥스트 투 유’와 같은 앨범에 수록된 ‘3D’, ‘세븐’(Seven)도 써클차트 글로벌차트에 포진했다. ‘3D’는 3위에 올랐고 ‘세븐’은 원버전과 심의 버전이 각각 5위와 6위를 채웠다.

스트레이 키즈(Stray Kids)는 보이그룹으론 유일하게 글로벌차트 순위권에 이름을 올렸다. 지난 11월 10일 발매한 앨범 ‘樂-STAR’(락-스타)의 타이틀곡 ‘락(樂)’으로 8위에 랭크했다. 집계 기간 앨범은 3만7850장이 추가로 팔려 ‘빌보드 200’(12월 2일자)에서 7위를 기록, 2주 연속 톱10을 유지했다.

4세대 걸그룹의 인기도 여전하다. 에스파(aespa)와 아이브(IVE)는 각각 ‘드라마’(Drama)로 4위, ‘배디’(Baddie)로 9위에 올라 강렬한 변신을 보여주고 있다.