[아이랑GO] 사교육 업체와 거래한 교사들…자진신고만 768건…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



사교육 업체와 거래한 교사들…자진신고만 768건

교육부는 8월 21일 사교육 업체와 연계된 현직 교원의 영리행위 자진 신고 내용을 발표했어요. 297명의 교원이 모의고사 출제 537건, 교재제작 92건, 강의·컨설팅 92건, 기타 47건 등 총 768건의 영리활동을 했죠. 주로 대형 입시업체나 개별 강사와 거래했는데 5년간 사교육 업체에서 5000만원 이상 받은 교사는 45명에 달했어요. 교육부는 이번 자진 신고 건에 대해 활동 기간, 금액 등 사실관계와 겸직 허가 여부를 확인해 조치하고, 자진 신고하지 않은 교원 파악에 나설 방침입니다.

공무원 영리업무금지 및 겸직허가제도 국가공무원 복무규정 제64조에 따라 공무원이 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반된 이익을 취하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있으면 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무나 맡은 직무 외의 다른 직무를 겸할(겸직) 수 없도록 막은 제도입니다. 이때 영리업무는 계속적으로 재산상 이득을 취하는 행위를 말해요. 공직사회의 청렴을 위한 제도로, 금지요건에 해당하지 않는다면 공무원도 소속기관장의 허락을 받아 겸직할 수 있습니다.

A filthy cartel

The Ministry of Education found that 297 teachers sold questions for tests to private academies for money. Forty-five of them received at least 50 million won ($37,216) each for five years.

filthy: 추한, 더러운(=dirty, nasty, foul)

expensive: 값비싼(=costly, high-priced, overpriced, dear)

cartel: 카르텔. 이익집단

the Ministry of Education: 교육부

sell ~ for money: 돈을 받고 ~을 팔다

questions for test: 시험문제

private academy: 학원(=cram school)

at least: 적어도, 최소한

补习机构勾结教师盈利,主动申报内容已超768起

教育部8月21号公布了在职教师与补习机构间盈利行为的主动申报状况。期间内,共有297名教师主动进行申报,涉及盈利行为768起,其中模拟考试出题537起、编写教材92起、授课及咨询92起、其他47起。大部分都是教师与大型升学考试补习机构或者个别补习班老师间的交易,5年间从补习机构收受金额超过5000万韩元以上的有45人。教育部将对主动申报的内容进行核查,确认具体活动时间、金额以及是否是合法合规兼职,并将继续严查,揪出未主动自首的相关涉案教师。

盈利 [yíng lì] 영리

主动申报 [zhǔ dòng shēn bào] 자진 신고

模拟考试 [mó nǐ kǎo shì] 모의고사

兼职 [jiān zhí] 겸직