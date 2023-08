하이브가 차트 점령했다…BTS 멤버 전원, 빌보드 핫100 진입 [더 차트]

2023년 8월 셋째 주

하이브가 차트를 점령했다.

8월 셋째 주(8월 13~19일) 써클차트 글로벌차트 톱10 중 9곡이 하이브 산하 레이블 소속 가수들의 곡으로 채워졌다.

지난달 14일 첫 솔로곡을 낸 방탄소년단(BTS) 정국이 한 달 만에 다시 차트 정상에 올랐다. ‘세븐’(Seven)의 심의 버전(Clean)이 1위, 성인 버전(Explicit)은 2위를 차지했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫100’(8월 26일자)에선 30위에 오르면서 5주 연속 차트 인에 성공했다. 빌보드 ‘글로벌’(미국 제외) 차트에서도 5주 연속 1위를 지켰다.

하이브 산하 레이블 어도어의 뉴진스(NewJeans)도 순항 중이다. 지난달 21일 발매한 두 번째 미니앨범 ‘겟 업’(Get Up)에 수록된 6곡 중 4곡이 톱10에 올랐다. 선공개곡 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)는 3위, 타이틀 곡 중 하나인 ‘이티에이’(ETA)는 4위, ‘뉴 진스’(New Jeans)는 7위, ‘쿨 위드 유’(Cool With You)는 10위에 자리했다.

BTS 멤버 중 마지막 주자로 솔로 활동에 나선 뷔(V)는 차트에 신규 진입했다. 다음달 8일 발매될 앨범 ‘레이오버’(Layover)의 선공개곡 ‘러브 미 어게인’(Love Me Again)과 ‘레이니 데이즈’(Rainy Days)가 각각 5위와 6위를 차지했다. 뷔의 솔로 앨범은 뉴진스 프로듀싱을 총괄한 어도어 민희진 대표와의 협업으로 화제를 모았다.

뷔는 해외 차트에서도 선전했다. 지난 22일(현지시간) ‘러브 미 어게인’이 빌보드 ‘핫100’에 96위로 진입했다. 이로써 BTS는 멤버 7명 전원이 솔로곡으로 ‘핫100’에 오른 첫 K팝 아이돌이 됐다.

(여자)아이들의 ‘퀸카’(Queencard)는 8위로 하이브 소속이 아닌 가수 중 유일하게 톱10에 올랐다. 지난 3월 발매된 BTS지민의 솔로곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 전주에 이어 9위를 지켰다.