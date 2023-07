[아이랑GO] 초복 삼계탕부터 숙박료까지 올여름 체감 물가 폭등…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

초복 삼계탕부터 숙박료까지 올여름 체감 물가 폭등

여름 성수기 외식비·숙박료 등이 고공행진 중입니다. 초복을 앞둔 9일 한국소비자원에 따르면 전국 삼계탕 가격은 1만5572원(5월 기준)으로 전년 동월보다 약 10% 뛰었죠. 주재료인 닭고깃값이 사료값 상승과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 유행으로 전년 동월 대비 도매가 13.7%, 소매가 12.6% 급등했기 때문이죠. 전체 외식 물가는 전년 동월 대비 6.3% 올랐어요. 여름 휴가철 물가도 상승세입니다. 통계청에 따르면 6월 기준 전년 동월 대비 콘도 이용료는 13.4%, 호텔 숙박료는 11.1%, 놀이시설 이용료는 6.8% 올랐어요.

물가(物價) 여러 상품·서비스의 가격을 종합·평균한 경제 용어입니다. 개별 물건의 금전적 가치를 가격이라 하죠. 사회 전체의 입장에서 개별 물건의 가격을 모아 평균을 낸 수를 물가라고 합니다. 흔히 '물가가 오르면 서민의 생활이 힘들다'라고 하죠. 물가가 상승하면 특정 상품·서비스를 구매하기 위해 전보다 더 많은 돈을 지불해야 하므로 화폐 가치는 하락합니다. 또 지속적인 경제성장을 어렵게 하며, 자원의 효율적 배분을 저해하고, 소득 분배를 왜곡시키기 때문에 정부는 물가 안정을 위해 노력해야 합니다.

Soaring samgyetang prices

Koreans are upset over the skyrocketing prices of chicken soup with ginseng — a typical stamina food during summer. The average price of the soup has soared to 16,423 won ($13) across the country, a more than 10 percent increase from the previous year.

soar: 오르다, 치솟다, 늘어나다, 증가하다(=rise, mount, climb, go up, shoot up, grow, increase)

samgyetang: 삼계탕

prices: 물가. 단수형 price는 ‘가격’이지만 복수로 쓰이면 ‘물가’

upset: 걱정하다, 마음이 상하다, 놀라다(=distressed, disturbed, dismayed, troubled, shaken)

skyrocketing: 치솟는(=soaring, shooting-up)

chicken soup: 닭죽

ginseng: 인삼

typical: 대표적인, 전형적인(=representative, regular, classic, normal, standard)

stamina food: 보양식

average price: 평균가격

increase: 증가

the previous year: 전년도

暑期物价飞涨,初伏参鸡汤、酒店房价居高不下

今年暑期旅游旺季,外出就餐费用和酒店住宿费用都居高不下。7月9日,韩国消费者院在进入初伏之前对参鸡汤价格进行了调查,结果显示全韩参鸡汤的平均价格为1万5572韩币(5月份基准),较去年同期上涨了10%。用于参鸡汤的鸡肉受到饲料价格上涨以及高致病性禽流感传播等因素影响,批发价格较去年同期上涨13.7%,零售价格上涨12.6%。外出就餐费用加去年同期整体上涨了6.3%。进入暑期休假旺季,物价还在持续上涨。根据统计厅资料,相较于去年同期,今年6月份度假村房价上涨了13.4%,酒店房价上涨了11.1%,各种娱乐设施门票上涨了6.8%。

暑期 [shǔ qī] 여름 방학(휴가)기간

初伏 [chū fú] 초복

旺季 [wàng jì] 성수기

参鸡汤 [shēn jī tāng] 삼계탕

物价 [wù jià] 물가

