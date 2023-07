[아이랑GO] 윤석열 대통령 '킬러 문항' 수능 배제 발언에 교육계 '혼란'…한·중 협력 모드 ‘악재’…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



윤석열 대통령 '킬러 문항' 수능 배제 발언에 교육계 '혼란'

윤석열 대통령의 '수능 발언'으로 교육 현장이 혼란에 빠졌어요. 6월 15일 윤 대통령은 “공교육 교과과정에서 다루지 않는 분야는 수능에서 배제해야 한다”고 말했죠. 킬러 문항(초고난도 문항) 대비가 사교육비 증가로 이어진다는 겁니다. 이후 올 수능이 쉽게 출제될 수 있다는 관측과 교육부 대입 담당 국장 경질, 한국교육과정평가원장 사임이 이어졌죠. ‘변별력’과 ‘쉬운 수능’이라는 모순된 과제를 떠안은 교육부는 윤 대통령 발언이 '공정한 수능'을 의미하는 것이라 선을 그었지만, 입시 전문가들은 수험생 혼란이 불가피할 것으로 봅니다.

사교육(私敎育) 국가가 시행하는 제도권 내 교육인 공교육(公敎育)을 보충하기 위해 사적인 수요로 제도권 밖에서 이뤄지는 교육을 말해요. 초·중·고 정규 교육과정 외 학교 밖에서 받는 보충교육으로 과외, 학습지, 보습 및 예체능 관련 입시학원이 다 사교육에 해당합니다. 통계청은 학원비, 과외비, 학습지비, 인터넷 및 통신 수강료(EBS 제외) 등의 항목으로 사교육비를 집계하는데, 해가 갈수록 늘고 있죠. 2022년 학생 1인당 월평균 사교육비는 41만원으로 2007년 조사를 시작한 이후 최고치였으며, 총 사교육비는 25조9538억원에 달했죠.

Yoon stirs confusion again

After President Yoon Suk Yeol stirred confusion in education circles by abruptly mentioning the need for education authorities to set questions for the college scholastic ability test (CSAT) within the boundaries of what is taught at school, stakeholders involved — such as high school students, parents, teachers and private academies — are puzzled with only five months left before the entrance test.

stir confusion: 혼란을 일으키다

education circles: 교육계

abruptly: 갑자기, 불현듯(=suddenly)

mention: 언급하다

education authorities: 교육당국

set questions: 출제하다, 문제를 내다

College Scholastic Ability Test (CSAT): 수능시험

within the boundaries of~: ~의 범위 안에서

stakeholder: 당사자

involved: 연관된, 연루된

private academy: 사설 학원(=cram school)

puzzle: 당혹스럽게 하다(=perplex, confuse)

entrance test: 입시

尹锡悦总统“轻松高考”言论引发教育界“混乱”

尹锡悦总统关于高考的发言令教育界陷入混乱。6月15日,尹总统表示“应该将公共教育教学过程中未涉及的领域排除在高考之外”。他认为超高难度的题目会导致课外辅导费支出的增加。此番言论一出,各界纷纷预测今年高考试题将会相对简单,教育部负责高考的局长临阵换人、韩国教育课程评价院院长辞职。面对“辨别力”和“轻松高考”这一矛盾,教育部解释称尹总统的发言初衷是打造“公正的高考”,但业界专家则认为,此举已经不可避免地给考生带来混乱。

混乱 [hùn luàn] 혼란

排除 [pái chú] 배제

超高难度 [chāo gāo nán dù] 초고난도

题目 [tí mù] 문항

公正 [gōng zhèng] 공정