세종대 박사과정생·객원교수, 한국문화산업학회 우수논문상 수상

세종대학교 경제학과 왕탁 박사과정생과 장일주 객원교수가 지난달 10일 한국문화산업학회에서 2022년 우수논문상을 수상했다.

수상논문 제목은 ‘Research on the Design and Influence of Cultural Product Innovation Characteristics in the Era of Creative Economy’ 이다. 수상 논문은 중국을 중심으로 문화상품디자인과 창조경제시대에 경제발전의 관계를 분석하며 문화상품디자인의 경제수익과 문화상품의 홍보역할을 강화하자는 내용이다.

왕 박사과정생과 장 객원교수는 ‘Cobb-Douglas’ 생산함수 모델을 통해 문화상품디자인과 경제발전에 대한 관계를 탐구했다. 연구 결과는 문화적·창의적 제품 디자인이 경제성장을 현저히 촉진할 수 있음을 밝혔다.

장일주 객원교수는 “기회를 제공해준 세종대와 한국문화산업학회에 감사하다. 이번 연구에 배기형 교수님의 지도가 큰 도움이 됐다. 향후에도 문화 제품 분야에 대해 깊이 탐구하여 학술적이고 경제적인 가치를 창출하도록 노력하겠다”고 말했다.