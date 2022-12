[아이랑GO] 코로나19 확진자 8만 명대…BN.1 변이 확산세…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

코로나19 확진자 8만 명대…BN.1 변이 확산세

최근 주춤하던 코로나19 유행이 다시 증가세로 돌아섰어요. 중앙방역대책본부에 따르면 13일 코로나19 신규 확진자 수는 8만6852명으로, 지난 9월 14일(9만3949명) 이후 가장 높은 수치예요. 지난 7월 중순부터 국내 코로나19 유행을 주도한 오미크론 BA.5 변이가 하락세에 들어서자 BN.1 변이(전파력 높은 켄타우로스 변이에서 파생)가 확산한 게 원인으로 꼽힙니다. 전문가들은 최근 백신을 맞지 않는 상황과 맞물려 재감염률이 높아질 수 있다고 경고했죠.

BN.1 변이

코로나19 바이러스 오미크론 하위 변이 중 하나인 켄타우로스(BA.2.75)에서 파생된 하위 변이예요. BN.1 변이는 지난 7월 말 미국·영국·호주·덴마크 등에서 발견되기 시작했고, 국내에선 2022년 9월 22일 첫 검출된 후 11월부터 빠르게 확산했어요. BN.1 변이의 국내 검출률은 12월 둘째주 20.3%으로 높아졌죠. 아직 BN.1에 대한 구체적 연구 결과는 없는 것으로 보이지만, 유행 속도로 미루어 면역 회피력이 강한 것으로 보여요. 전문가들은 BN.1도 오미크론 하위 변이인 만큼 오미크론에 대응할 수 있는 개량백신인 '2가 백신' 접종을 권장합니다.

Another wave this winter

As the number of new daily Covid-19 cases increased to 86,852 in Korea Tuesday, the highest since September 14, alarms sound about another wave this winter.

the number of ~: ~의 숫자. 참고로, ‘a number of ~’는 ‘많은’(=many)의 의미

new daily cases: 하루 신규 확진자

increase: 늘어나다, 증가하다(=grow, rise, mount, escalate)

the highest: 최고치. 그 다음에 ‘number’ 또는 ‘figure’가 생략됨

alarms: 경고, 주의(=warning, alert)

sound: 울리다. 여기선 ‘소리’란 명사가 아니라 ‘울리다’는 의미의 자동사로 쓰임

another wave: 또 한 차례의 확산(=spread)

this winter: 올 겨울

新冠日确诊人数突破8万人大关…BN.1变异病毒扩散

前一阵稍微缓和的新冠疫情最近再度呈现爆发趋势。根据中央防疫对策本部公布的数据,13日新冠确诊人数新增86,852人,是今年9月14日(93,949人)之后单日确诊人数最多的一天。虽然今年7月份疫情中占据主导地位的奥密克戎BA.5变异病毒已逐渐减少,但BN.1变异(从传播力更强的半人马变异株演变而来)的扩散是导致新一轮确诊人数增加的主要原因。专家表示,由于最近疫苗接种率变低,重复感染率恐将不断升高。

悄悄地 [qiāo qiāo de] 슬금슬금

近在眼前 [jìn zài yăn qián] 코앞에 있다

变异 [biàn yì] 변이

重复感染 [chóng fù găn răn] 재감염