[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…공립교원 사상 첫 정원 축소

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

학령인구 감소…공립학교 교사 사상 처음 정원 축소

1970년대 이후 계속 늘었던 공립교원 수가 내년에 처음으로 줄어듭니다. 교육부가 공개한 '2023학년도 공립교원 정원'에 따르면 내년 교원 정원은 올해 대비 2982명 줄어든 34만4906명이에요. 2012~2022년 유·초·중·고 학생 수가 150만5020명 줄어드는 등 학령인구(6~21세) 감소세가 가파르기 때문이죠. 공립교원에는 유치원, 초등학교, 중·고등학교를 비롯한 특수교사, 비교과(보건·영양·사서·전문상담) 교사, 교육청 소속 순회 교사 등이 포함됩니다.

비교과 교사 국어·수학·예체능 등 학교에서 교육 목적에 맞게 가르쳐야 할 내용을 계통적으로 짜 놓은 일정한 분야를 교과라고 해요. 비교과 교사는 교과 이외 영역을 담당합니다. 학생의 보건 관리·지도를 맡는 보건 교사, 정신 건강과 인성 교육을 위해 다양한 상담에 나서는 전문 상담 교사, 도서실·도서관을 운영하는 사서 교사, 영양사·영양 교사 자격을 갖추고 급식을 책임지는 영양 교사 등이 대표적이죠. 학교는 청소년이 지덕체를 골고루 갖출 수 있도록 돕는 기관이기 때문에 비교과 교사의 역할도 중요합니다.

Dashed aspirations

After the Ministry of Education planned to cut the number of teachers for schools next year due to Korea’s notoriously low birthrate, the aspirations of many who want to teach may be dashed.

recruitment: 채용(=employment)

cliff: 절벽

the Ministry of Education: 교육부

plan to 동사: ~할 계획을 세우다

notorious: 악명 높은(=infamous)

low birthrate: 저출산율(=low fertility rate)

aspiration: 열정, 열망(=dream, desire, longing, yearning)

dash: 내동댕이치다, 산산조각 나다(=crash, break, smash, shatter, frustrate)

学龄人口减少…公立学校教职员工首次减员

公立学校的教职员工规模从20世纪70年代开始就一直呈增长趋势,但明年将首度减员。根据教育部公开的“2023学年度公立学校教职员工编制”资料,明年教职员工的在编人员将为34万4906人,较今年减少2982人。主要原因是学龄人口(6~21岁)急剧减少,2012年~2022年期间,全韩幼儿园、小学、初中、高中学生人数减少了150万5020人。公立学校教职员工包含幼儿园、小学、初中、高中的教师、特殊教师、非专业课(保健、营养、图书管理、专业咨询)教师以及隶属教育厅的轮岗教师在内。

录用峭壁 [lù yòng qiào bì] 임용 절벽

人口峭壁 [rén kǒu qiào bì] 인구 절벽

学龄人口 [xué líng rén kǒu] 학령인구

减员 [jiǎn yuán] 감원하다

教职员工 [jiào zhí yuán gōng] 교원