길어진 환담, 나란히 다리 꼬고…"尹-바이든 '케미' 잘 맞았다" [한·미 정상회담]

21일 오후 1시 23분, 미국 조 바이든 대통령이 탑승한 방탄차량 ‘비스트(Beastㆍ야수)’가 서울 용산구 대통령실 현관으로 들어섰다. 4분 뒤 하차하는 바이든 대통령을 윤석열 대통령이 청사 현관에서 직접 마중했다. 청와대에서 용산으로 대통령 집무실을 이전한 뒤 국가원수급 외빈이 공식 회담을 위해 청사를 찾은 것은 처음이었다.

앞서 전날 경기도 평택의 삼성전자 반도체 공장에서 만났던 두 정상은 이날 짧게 악수를 한 뒤 바닥에 깔린 붉은 주단을 따라 청사 안으로 이동했다. 윤 대통령은 검은 정장에 하늘색 넥타이 차림이었다. 윤 대통령이 쓴 하얀 마스크 좌측 하단엔 태극기와 성조기가 나란히 그려져 있었다. 검은 마스크를 쓴 바이든 대통령은 감색 정장에 파란색 넥타이를 맸다.

청사 안으로 들어선 두 정상은 ‘조셉 바이든 미합중국 대통령 공식 방한’이라고 적힌 현관 내부 포토월 앞에서 기념사진을 찍었다. 이어 바이든 대통령은 방명록에 ‘환대와 동맹에 감사하다(Thank you for the hospitality and the Alliance)’고 적었다.

이날 한ㆍ미정상회담은 예정된 시간을 훌쩍 뛰어넘어 장시간 진행됐다. 오후 1시 32분부터 오후 3시 25분까지, 1시간 53분 동안 휴식시간 없는 릴레이 회담이었다.

첫 순서인 소인수회담은 당초 오후 1시 30분부터 30분가량 진행될 계획이었지만, 실제 종료 시간은 예정시간보다 40분가량 후인 오후 2시 44분이었다. 두 정상은 나란히 다리를 꼬고 앉아 대화를 나누기도 했다. 회담에 배석한 김성한 국가안보실장은 “시종일관 화기애애하고 대단히 우호적인 분위기였다”며 “한ㆍ미동맹에 대한 굳건한 신념과 철학을 바탕으로 당초 예정된 시간을 훌쩍 넘겨 깊이 있는 대화를 나눴다”고 설명했다. 이어 “흔히 이야기하는 ‘케미’가 굉장히 잘 맞는 관계로, 다른 쪽으로 화제를 바꾸기 힘들 정도였다”고 덧붙였다.

대통령실에 따르면 이날 회담에서 양국 정상은 반려동물, 가족의 소중함 등 서로 간의 관심사에 대해서도 격의 없는 대화를 나눴다고 한다. 이를 두고 김 안보실장은 “양국 정상 간의 돈독한 신뢰관계 구축 역시 회담의 큰 성과”라며 “양 정상 간 긴밀한 협력을 위한 강력한 토대를 구축했다”고 했다.

이어 진행된 두 정상의 단독 환담도 예정된 10분을 넘어 25분 동안 이어졌다. 양측 통역만 배석한 자리로 두 정상 간 신뢰를 다지는 시간이었다고 한다. 회견 뒤 공동기자회견에서 윤 대통령은 “저와 바이든 대통령님의 생각이 거의 모든 부분에서 일치한다는 것을 느꼈다”고 말했다. 바이든 대통령은 “사적인 대화를 많이 나눴다. 환대를 받아 감사하다”고 했다.

이 때문에 확대 정상회담 역시 예정보다 1시간 늦은 오후 3시 9분 개최돼 12분간 진행됐다. 윤 대통령은 바이든 대통령에게 조태용 주미대사 내정자를 소개하며 “어제 봤죠?”라고 말했다. 이어 배석자들에게 “(사전에) 회의를 좀 하셨죠?”라고 하자 강인선 대변인은 “회의를 하셔야 합니다”라고 답했다. 이에 윤 대통령이 “아 앉아서? 회의를 할까?”라고 말하며 확대정상회담이 시작됐다. 두 정상 옆엔 각각 통역을 맡은 김일범 대통령실 의전비서관, 이연향 미 국무부 통역국장이 앉았다.

오후 4시 18분부터는 지하 1층 대강당에서 양국 정상의 공동기자회견이 진행됐다. 두 정상의 모두 발언 뒤 한국과 미국 측 기자가 번갈아가며 질의응답 하는 시간을 가졌다. 두 정상은 잠시 휴식을 취한 뒤 국립중앙박물관으로 이동해 저녁 7시부터 만찬을 함께할 예정이다.