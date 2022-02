러시아군 진격 상황…북·동·남 전선에서 주요 거점 점령

'우크라이나 침공' 사흘째, 러시아는 우크라이나의 주요 거점 도시를 포위하고 점유하고 군 공항과 기지 등을 손에 넣는 등 신속하게 전과를 올린 것으로 나타났다. 25일(미국시간) 미국 워싱턴에 있는 전쟁연구소(Institute for the Study of War, ISW) 분석에 따르면 러시아군은 첫날 체르노빌 구역을 포함해 수도 키예프 외곽 등을 장악한 후 파죽지세로 점령지를 늘였다.

ISW가 표시한 '러시아군 점령지역'에 따르면 우크라이나 북·동·남 주요 거점에서 러시아의 점령지가 널리 분포된 것을 볼 수 있다.

특히 우크라이나 국방부에 따르면 벨라루스에서 넘어온 기갑부대는 키예프를 포위하고 외곽과 시내 곳곳에서 우크라이나군과 교전 중이다. 동쪽은 키예프에서 약 300㎞ 떨어져 있는 제2의 도시 히르키우 주변을 비롯해 러시아의 점령지가 남북으로 길게 뻗어 있다. 또 남동부 돈바스(도네츠크·루간스키) 지역과 크림반도 남쪽도 상당 부분을 점유했다.

타스통신 등은 러시아 국방부를 인용해 러시아군이 멜리토폴에 무혈 입상했다고 전했다.

서방의 분석가들에 따르면 향후 러시아는 남부 도시 멜리토폴에서 드네프르강을 따라 북진할 것으로 관측된다. 멜리토폴에서 북상하면 우크라이나 제3의 도시 드니프로에 닿고, 더 올라가면 키예프다. 이렇게 되면 침공 후 러시아군이 목표로 삼은 북·동·남 삼면 전선이 거의 장악되는 셈이다.

러시아와 가까운 동부 국경에서 드네프르 강까지 진격한다면 러시아군은 우크라이나 영토의 절반 가까이 수중에 넣게 된다.

전쟁 발발 전 친러 분리주의 세력이 세운 루간스크인민공화국(LPR)과 도네츠크인민공화국(DPR)이 점유한 영토는 우크라이나 전체 면적의 약 40분의 1이었다.