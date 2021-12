홍익대학교 산업디자인학과 졸업전시가 Dezeen에 2021년 가장 인기있는 Dezeen 학교 전시 베스트 10 (“Ten Most popular Dezeen School Show of 2021”)에 선정되었다. Dezeen에서는 지금까지 전세계 170개나 넘는 학교 전시가 소개 되었고, 2021 가장 인기있는 Best 10 School Show로서 다른 해외 유수의 미술 대학들과 함께 선정되었다.

2021학년도 홍익대학교 산업디자인전공 졸업 전시 사이트인 ‘ANY WISE’는 온라인을 통해 전시 관람이 가능하다.