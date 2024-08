우상호 더불어민주당 후보와 이성헌 미래통합당 후보가 여섯 번째 맞대결하는 서대문갑은 정치권에서 서울 민심의 풍향계로 통한다.

연세대ㆍ이화여대 등 대학가와 연희동 같은 고급 주택가가 혼재하고 있는 이곳은 선호 정당이 뚜렷하지 않다. 역대 총선 결과를 봐도 ‘바람’을 타는 서울의 특성이 잘 드러나는 편이다. 한나라당이 1당이 된 16대 총선과 뉴타운 바람이 불었던 18대 총선에선 이성헌 후보가 승리했다. 반면 노무현 전 대통령 탄핵 역풍이 분 17대 총선과 민주당이 서울에서 승리했던 19ㆍ20대 총선에선 우상호 후보가 승리했다. 일각에선 ”철저하게 인물만 보고 투표하는 분위기“라고 말하기도 한다.

서대문갑에 속한 북아현동은 과거 굴레방다리라고 불리던 지역이다. 풍수지리설에 따르면 큰 소가 이곳에 굴레를 벗어놓고 홍익대 인근 와우산에서는 눕는 지세라고 해서 이름이 붙여졌다. 비좁은 다세대주택이 밀집한 이곳은 과거 경제 형편이 어려운 지역으로 꼽혔다.

2015년 말부터 아현역 푸르지오(940세대, 북아현 1-2구역), e편한세상 신촌(1901세대, 북아현 1-3구역)에 입주가 시작되면서 인구 구성이 바뀌었다는 평가다. 무엇보다 3040 세대가 크게 늘었다.

통계를 보면 2014년 2월 서대문구의 인구는 31만4051명에서 2020년 2월 31만1327명으로 다소 줄었다. 같은 기간 북아현동의 인구는 1만550명에서 1만7061명으로 크게 증가했다. 인구 증가를 견인한 건 뉴타운에 입주한 3040 세대다. 3040세대는 3696명에서 5834명으로 증가했다.

민주당 측은 “지난 지방선거에서도 북아현동에서 크게 이겼다”고 했다. 반면 미래통합당 측은 “과거 굴레방다리 시절엔 호남 인구도 많고 민주당에 몰표를 던지던 지역이다. 뉴타운 주민들은 교육과 경제에 민감해 과거보다 보수성향이 있는 편”이라고 분석했다.