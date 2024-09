국민 62.7% “판문점 회담 잘했다”…부정평가는 29%

국민 10명 중 6명 이상은 지난달 30일 판문점에서 열린 북미정상회담과 남북미 회동을 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났다.

3일 여론조사 전문기관 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 판문점 회담에 대한 국민 평가를 조사한 결과 ‘잘했다’는 긍정평가는 62.7%로 집계됐다.

반면 ‘잘못했다고 본다’고 응답한 부정평가는 29%로 긍정평가의 절반에도 못 미쳤다. 모름·무응답은 8.3%로 나타났다.

긍정평가의 경우 모든 지역과 연령층, 진보층, 민주당·정의당·바른미래당 지지층, 무당층에서 절반 이상부터 90%대 중반까지의 지지를 보냈다.

세부적으로 민주당 지지층(긍정 95.4% vs 부정 1.2%), 진보층 (82.2% vs 11.3%), 광주·전라(77.1% vs 15.7%), 정의당 지지층(77.3% vs 15.6%) 등의 순으로 압도적인 긍정평가를 보였다.

또 40대(긍정 70.3% vs 부정 24.5%), 30대(70.3% vs 27.1%), 20대(67.8% vs 21.4%), 서울(65.3% vs 30.7%), 바른미래당 지지층(62.6% vs 21.4%), 경기·인천(62.2% vs 24.1%), 부산·울산·경남(60.1% vs 33.4%), 50대(57.9% vs 40.9%), 대구·경북(53.7% vs 40.9%), 60대 이상(52.4% vs 36.3%)에서도 긍정평가가 앞섰다.

부정평가는 자유한국당 지지층과 보수층에 집중됐다. 한국당 지지층의 경우 부정평가는 83.2%로 나타났다. 반면 긍정평가는 한자리 수(9.8%)에 그쳐 가장 큰 온도차를 보였다. 보수층 역시 긍·부정평가 각각 37.5%, 58.5%로 나타났다.

이번 조사는 지난 2일 전국 유권자 1만652명에게 접촉 501명이 응답해 4.7%의 응답률을 보였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지를 참조하면 된다.

