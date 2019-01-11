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사회 사회일반

[인사] 통계청

중앙일보

입력

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종합 18면

▶통계청<과장급 인사>▶통계정책과장 빈현준▶통계데이터기획과장 서운주▶공간정보서비스과장 채관병▶경제통계기획과장 최정수▶경제총조사과장 김상진▶산업동향과장 김보경▶고용통계과장 정동욱▶조사기획과장 공미숙▶지역통계총괄과장 이민경▶경인지방통계청 지역통계과장 황호숙▶〃경제조사과장 조윤구▶〃농어업서비스업조사과장 권태원▶〃서울사무소장 김응하▶〃인천사무소장 홍성희▶〃수원사무소장 김정섭▶동북지방통계청 조사지원과장 김신호▶〃지역통계과장 송일규▶〃경제조사과장 서상록▶〃춘천사무소장 송재원▶호남지방통계청 조사지원과장 한희석▶〃제주사무소장 문정철▶충청지방통계청 조사지원과장 김미애

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