영화 ‘베테랑’의 주인공은 형사일까, 퇴역 군인일까?

영화 ‘베테랑’은 안하무인 재벌 3세의 범죄를 밝혀내는 한 형사의 활약상을 그린 영화다.

2015년 상영된 이 영화는 관객수 1300만명 이상을 기록하며 사상 다섯번째로 많은 관객을 모았다.

[번역기도 모르는 진짜 영어] 16. 베테랑(veteran)의 올바른 사용법

이 영화의 영어 제목은 한국어 제목과 같은 ‘Veteran’이다.

베테랑 형사에 대한 이야기라는 뜻으로 쓰인 듯하다.

하지만 영어에서 veteran이 명사 단독으로 쓰일 경우 ‘퇴역 군인’이라는 뜻이 된다.

만약 미국이나 영국인이 영화 제목만 듣는다면 퇴역 군인이 주인공이라고 생각할 것이다.

다시 말해 한국에서 “그 사람 베테랑이야”라고 하면 그가 오랜 경력을 가진 전문가라는 뜻으로 이해하지만, 영어권에서는 “그 사람 군인이었어”라는 뜻이 되는 것이다.

물론 직업 군인으로서 군대에 있었다는 뜻이다. 한국처럼 병역의 의무 때문에 모든 남성이 군대에 다녀와야 하는 의무 복무는 해당되지 않는다.

veteran을 전문가로 쓸 땐 분야 밝혀야

하지만 전문 분야를 밝혀주면 영어에서도 veteran이 전문가라는 뜻으로 쓰인다. 베테랑 기자(veteran journalist), 베테랑 외교관(veteran diplomat)은 퇴역 군인이라는 뜻이 아니라 경험 많은 기자, 오랜 경력의 외교관이라는 뜻이다.

만약 세계적으로 유명한 CNN의 앤더슨 쿠퍼나 크리스티안 아만포에 대해 이야기한다고 가정해 보자.

“He (or she) is a veteran”이라고 하면 한국에서는 그(그녀)가 베테랑 기자라고 이해하겠지만 해외에서는 군인 출신이라고 생각할 가능성이 크다.

이 경우 “He (or she) is a veteran journalist”라고 해야 경험 많고 전문성 있는 기자라는 뜻이 된다.

“Star pianist Cho Seong-jin and veteran violinist Chung Kyung-hwa are collaborating to celebrate the 30th anniversary of the Seoul Arts Center.”

이 문장에서는 피아니스트 조성진과 협연하는 바이올리니스트 정경화를 ‘베테랑 바이올리니스트(veteran violinist)’로 썼다.

“Social and Labor Council Chairman Moon Sung-hyun is a veteran in labor-business relations .”

여기서는 “경제사회노동위원회 문성현 위원장은 노사 관계 전문가라”는 뜻으로 ‘베테랑 인 레이버 비즈니스 릴레이션스(a veteran in labor-business relations)’라고 했다.

“Choi, who was born deaf, is a veteran of the transportation industry and has over 20 years of experience in driving and making parcel and fast food deliveries.”

이 문장은 “최 씨는 선천적 청각 장애인으로서 운송업의 전문가다. 20년 이상의 운전과 소포 및 패스트푸드 배달 경력이 있다”는 내용인데, 여기서 최 씨를 ‘베테랑 오브 더 트랜스포테이션 인더스트리(a veteran of the transportation industry)’로 표현했다.

이처럼 구체적인 분야를 밝혀주면 그 분야 전문가라는 뜻이 된다.

veteran 단독 명사로 쓰면 퇴역 군인

베테랑(veteran)이 퇴역 군인이라는 뜻으로 쓰인 예를 뉴욕타임스에서 찾아봤다.

“As a veteran myself, I appreciate that many Americans hold us in high esteem. But the rush to promote veteran candidates is evidence that we expect more out of our elected leaders than we do of ourselves. I personally look forward to seeing more veterans in Congress. There are now 96 veterans serving in the House and Senate, and reports indicate that more than 300 veterans are running for Congress this year. ”

(뉴욕타임스 2018년 5월 27일자 'Is electing more veterans the solution?' 중에서)

직역하면 “나 자신이 퇴역 군인으로서 많은 미국인들을 우리를 존경하는 것에 감사한다. 하지만 퇴역 군인 출신 후보들이 늘어나고 있는 것은 우리가 지도자들에게 더 많은 것을 기대하고 있다는 증거다. 나는 개인적으로 더 많은 퇴역 군인들이 의회에 들어가기를 기대한다. 지금 상하원에 96명의 퇴역 군인이 있다. 그리고 올해 300명 이상의 퇴역 군인들이 의회 진출을 노리고 있다는 얘기를 들었다”이다.

전문가라는 뜻의 단어들은

한편, 전문가라는 뜻의 영어 단어는 베테랑 외에 또 뭐가 있을까.

코리아중앙데일리 비즈니스 에디터 Jim Bulley는 “엑스퍼트(expert)나 매스터(master), 또 음악가 등 예술 분야의 전문가를 뜻하는 말로 버추오소(virtuoso) 등이 있다”며 “대체로 이런 말을 쓸 때는 어떤 분야의 전문가인지를 구체적으로 밝혀줘야 한다”고 말했다.

코리아중앙데일리 경제산업부 비즈니스 에디터 Jim Bulley, 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr