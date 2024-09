[번역기도 모르는 진짜 영어] 15. 한국에만 있는 전세, 영어로도 jeonse

전세는 한국에만 있는 제도다.

그래서 한국어 발음대로 jeonse로 쓴다.

마치 재벌(chaebol)이나 갑질(gapjil)을 한국어 발음대로 쓰는 것처럼, 전세 역시 한국에만 있는 제도라 한국어 발음을 그대로 영어로 옮긴다.

그래서 영어 신문에서는 전세(jeonse)라고 쓰고 그에 대한 간단한 설명을 붙인다.

‘럼섬 하우징 리스(lump-sum housing lease)’, 즉 ‘일시불로 큰 돈을 내고 집을 빌리는 것’이라고 설명하기도 하고,

‘롱텀 렌트 위드 럼섬 디포짓(long-term rent with lump-sum deposit)’, 즉 ‘일시불로 거액의 보증금을 내고 장기간 집을 빌리는 것’이라고 설명하기도 한다.

럼섬(lump-sum)이란 큰 돈을 할부(installment)가 아니라 일시불로 내는 걸 말한다. 해외에선 집세를 한 달 단위로 내는 월세(monthly rent)가 보편적이기 때문에 2년치 큰 돈을 한번에 내는 럼섬(lump-sum)은 흔치 않다.

‘롱텀 렌털 디포짓(long-term rental deposit)’이라고 설명하기도 한다. 롱텀(long term)은 장기간이라는 뜻이다. 대체로 해외에선 1년 단위 계약이 이뤄지니 2년 단위로 계약하는 전세는 롱텀에 해당한다.

디포짓(deposit)은 보증금이다. 나중에 돌려받기로 하고 미리 내는 돈이다. 전세금은 나중에 돌려받는 돈이니 디포짓이다.

일본 등 아시아 국가에서는 보증금을 ‘키 머니(key money)’라고 부르기도 한다. 하지만 미국이나 영국에서는 쓰이지 않는 말이다.

영미권에선 보증금으로 한두달치의 월세를 미리 낸다. 이 돈은 이사 나갈 때 돌려받는데, 집에 흠이 생겼거나 고장난 곳이 있으면 그 수리비를 차감한 금액을 돌려받게 된다.

다시 정리하자면 전세는 영어로 lump-sum housing lease, 혹은 long-term rent with lump-sum deposit, 혹은 long-term rental deposit으로 표현할 수 있다. 아예 한국의 독특한 제도라는 점을 밝혀 Korea’s unique long-term deposit rental system으로 쓰기도 한다.

Under the unique structure of residential properties, jeonse — or long-term rent with lump-sum deposit — hinges on the presumption that home prices will strengthen. Landlords use the lump-sum deposit to make investments on a home with prospects of appreciation. Tenants, in return, can live in a home that they cannot afford to own.

(코리아중앙데일리 9월 15일자 'A rented place to call your own' 중에서)