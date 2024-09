[번역기도 모르는 진짜 영어] 17. 식을 줄 모르는 퀸의 인기는 레트로 문화? 노스탤지어 감성?

한국에서 아날로그라는 말은 다양한 뉘앙스로 사용된다.

‘아날로그 감성’ ‘아날로그 시대에 대한 그리움’처럼 빠르게 변하는 디지털 시대에 대비되는 의미로 쓰이기도 하고, “그 사람 너무 아날로그 적이야” “아날로그 적인 일 처리 방식이 문제야”처럼 시대에 뒤떨어졌다는 표현으로 사용되기도 한다.

범위도 다양하다.

사람이 아날로그적일 수도 기기가 아날로그일 수도 있다.

손편지나 만년필 같은 물건에 아날로그라는 표현을 사용하는 경우도 있다.

하지만 영어에서 아날로그는 한국에서와는 조금 다르다.

코리아중앙데일리 비즈니스 에디터 Jim Bulley는 “영어에서 아날로그(analog)는 기술 용어에 가깝다”며 “사전적으로는 디지털 기술이 아닌 것들을 아날로그 기술이라고 정의하는데 실생활에서는 거의 쓰이지 않는 말”이라고 했다.

Students are not allowed to bring Bluetooth earphones, electronic cigarettes or any device that has an LED screen and a GPS tracking function. In addition, students can only bring analog watches.

(코리아중앙데일리 2018년 11월 13일자 'Seoul goes all out to get every kid to CSAT on time' 중에서)