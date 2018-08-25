[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶국립중앙극장 교육전시부장 김경남▶국립현대미술관 행정시설관리과장 김미라▶국가균형발전위원회(파견) 이영민▶2019광주세계수영선수권대회 조직위원회(파견) 김파중 박기남
◆해양수산부<4급 승진>▶혁신성장일자리기획단 김정화▶운영지원과 김종인▶기획재정담당관실 안용운▶해양정책과 서민정▶해양환경정책과 박성동▶해양수산생명자원과 정한웅▶유통정책과 양정규▶지도교섭과 김영진▶해사안전정책과 강용석▶국립해양조사원 박인선▶목포지방해양수산청 김석훈▶항만정책과 홍성소▶항만개발과 김원중▶항만투자협력과 김건의▶정보화담당관실 서쾌진
◆문화재청<4급 승진>▶혁신행정담당관실 이재준▶법무감사담당관실 박관수▶정보화담당관실 박근용▶궁능문화재과 이재순
◆서울대학교▶교수학습개발센터소장 박종소▶행정대학원 학생부원장 엄석진
◆동덕여자대학교▶교무처장 이민주▶취업경력개발원장·학생처장 임선양▶한국어교육원장·교육혁신원장·기획처장 장은정▶입학처장 문지순▶대학원장·특수대학원장 김미예▶패션전문대학원장 최현숙▶인문대학장 김소연▶사회과학대학장 조성하▶자연과학대학장 장은재▶정보과학대학장 임성채▶약학대학장 임세진▶예술대학장 김유미▶디자인대학장 이윤희▶공연예술대학장 홍유진▶교양대학장 이병화▶춘강학술정보관장 윤복희▶생활관장 송희영▶박물관장·미술관장 이승철▶연구지원실장 배경재▶전략평가실장 김창선▶국제협력실장 서용▶교수학습개발센터장 조용선