프랑스 화장품 '클라란스' VIP 행사서 최현석 셰프 특별메뉴 소개

프랑스 화장품 브랜드 ‘클라란스’가 VIP 뉴 캠페인 행사를 열고 대한민국 스타 셰프인 최현석의 특별 메뉴를 선보였다고 22일 밝혔다.

클라란스는 최근 청담동 조은숙 아트앤라이프스타일 갤러리에서 뉴 캠페인 ‘It’s all about you! 클라란스와 당신의 이야기’를 소개하는 론칭 이벤트를 진행했다. 특히, 이날 행사에서는 최현석 셰프가 자신의 레스토랑에서 창작한 멋진 콜라보레이션 메뉴를 행사 참가자들에게 소개했다.

최현석 셰프는 60년 넘게 이어져온 식물성 화장품 브랜드 클라란스의 역사와 DNA를 느낄 수 있는 독창적인 메뉴들을 창조해냈다. 특히 클라란스의 베스트셀러 '하이드라-에센셜 실키 크림'을 정교하게 형상화한 라즈베리 초콜릿은 참석한 게스트들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

클라란스 관계자는 “클라란스 뉴 캠페인을 소개하는 VIP 행사에 최현석 셰프가 특별 참여했다”며 “대한민국 스타 셰프의 명예를 걸고 만든 창의적이고 건강한 메뉴들이 셀럽들과 행사관계자들에게 좋은 호응을 얻었다”고 말했다

1954년 프랑스에서 탄생한 클라란스는 '건강한 아름다움'에 지대한 관심을 가지고 있었던 의사 출신 '자크 쿠르탱 클라란스'에 의해 설립된 브랜드이다.

클라란스는 세계 최초로 100% 순식물성 오일을 이용한 트리트먼트를 선보인 '클라란스 뷰티 인스티튜트'의 성공을 바탕으로 독보적인 식물성 스킨케어 제품들을 선보이며 60년 이상 프랑스 NO.1 뷰티 브랜드로 인정받고 있다. 또한 한국은 물론 150여개국에 13,000여개 매장이 있다.

온라인 중앙일보