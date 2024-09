파리 쇼 티켓 1장으로 7명 ‘도둑 입장’ 그렇게 한국 패션 이뤘다

●1934년 함경남도 원산 출생

●65년 여성복 ‘프랑소와즈’,

2004년 토털 리빙 ‘태홈(TEHOME)’ 설립.

1990년 서울패션디자이너협회(SFAA·Seoul

Fashion Artist Association) 결성 및 초대회장 역임

●93~97년 파리컬렉션 여성복·남성복 참가,

96년 (주)클리포드와 진태옥 넥웨어

라이선스 브랜드 전개

●2011년 ‘우리 옷 배자’ 아름지기 전시 in 런던,

2015 한불수교 130주년 ‘한국문화전’ in 파리,

‘진태옥 50주년 앤솔로지’ 전시 in 서울