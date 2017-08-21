[인사] 과학기술정보통신부 外

◆과학기술정보통신부<국장급 전보>▶통신정책국장 전성배<임용>▶장관정책보좌관(3급상당) 조일출
◆과학기술정보통신부 우정사업본부<4급 전보>▶경인지방우정청 부천우편집중국장 박종욱▶〃남인천우체국장 박한선▶부산지방우정청 동부산우체국장 양희대▶〃진주우체국장 정인철▶경북지방우정청 영주우체국장 차진용▶〃우정사업국 예금영업과장 김진만
◆산업통상자원부<실장급 전보>▶통상차관보 강성천▶무역투자실장 김영삼<국장급 전보>▶대변인 강명수▶소재부품산업정책관 박기영▶에너지자원정책관 최남호▶에너지산업정책관 박성택▶에너지신산업정책단장 김정회▶투자정책관 장영진▶제품안전정책국장 강경성
◆고용노동부<과장급 전보>▶장관 비서관 신호철▶운영지원과장 이원두▶서울지방노동위원회 사무국장 최현석
◆국토교통부<과장급 전보 등>▶장관정책보좌관 이주원▶기술기준과장 안정훈▶교통정책조정과장 안석환▶교통안전복지과장 박정수▶도로정책과장 이용욱▶서울세종고속도로팀장 이창기▶철도운행안전과장 조현준▶동서남해안 및 내륙권 발전기획단 기획관 김복환
◆법제처<서기관 전보>▶법령해석국 법령해석총괄과 추명순
◆경북매일신문▶편집부장 김철수▶기획취재부장 겸 정치팀장 정철화▶산업부장 김명득▶문화특집부장 홍성식▶생활경제팀장 직대 김민정