백인 우월주의 KKK는 어떤 단체인가

지난 12일(현지시간) 미국 버지니아주 샬러츠빌에서 백인우월주의자들이 대규모 폭력 시위를 벌이면서 이 시위의 주도 세력 중 하나인 백인우월주의 집단 쿠클럭스클랜(KKK)이 세간의 주목을 받고 있다.

남북전쟁 끝난 1865년 미국 테네시주서 퇴역 군인들이 결성 #위세 절정에 달했던 20세기 초 단원 500만 명 달하기도 #현재 단원 3000명 추정…22개 주에서 점조직 형태로 활동

'모임'을 뜻하는 그리스어 키클로스에서 이름을 따온 KKK는 남북전쟁이 끝나고 노예제가 폐지된 1865년께 미국 남부 테네시 주의 소도시 풀라스키에서 6명의 퇴역 군인들에 의해 결성됐다.

기독교 이념을 바탕으로 한 비밀결사대의 형태였던 KKK는 신비주의적인 상징과 복장, 암구호 등으로 다른 백인 우월주의자들의 관심을 끌었다. KKK에서 최고 지도자는 '대마법사'(Grand Wizard), 간부급 지도자는 그랜드 드래곤, 일반 단원은 유령(Specter)이라 불렸다.

또 이들은 남몰래 의사소통이 가능하도록 AKIA(A Klansman I Am, '나는 KKK 단원'이라는 의미), SAN BOG(Strangers Are Near, Be On Guard, '이방인 접근. 경계 철저'의 뜻) 등 은어를 사용했다. 다른 인종을 위협하고 자신들의 신원을 감추기 위해 썼던 하얀 고깔모자는 KKK의 유명한 상징이 됐다.

KKK의 위세가 절정에 달했던 1900년대 초반엔 단원 수가 450만 명에 달했다. KKK의 지지를 받은 정치인이 주지사나 상원의원으로 선출되는 일도 적지 않았다. 1925년 8월엔 5만여 명의 KKK 단원들이 워싱턴 국회의사당 인근에서 4시간 동안 행진을 벌이며 존재감을 과시하기도 했다.

오늘날 KKK의 세력은 크게 줄어들었다. 지난 5월 FBI의 보고서에 따르면 KKK 등 백인 우월주의 집단은 여러 지역에 흩어진 점조직의 형태로 활동하며 타 인종 혐오를 확산시키는 중이다. 미국 유대계 인권단체인 반(反)명예훼손연맹(ADL)은 지난 6월 기준 미국 22개 주에 42개의 KKK 분파들이 존재한다고 밝혔다. 이 단체들의 회원수는 3000여 명으로 추산된다.

지난 수년 간 KKK는 각 지역에서 산발적으로 이민정책, 동성결혼 등에 반대하는 시위를 벌여왔지만 그 규모가 작아 언론의 주목을 받지 않았다. 샬러츠빌에서도 지난 5월과 7월 50명 남짓한 KKK 단원들이 남부연합기를 흔들며 행진했다.

이 같은 KKK의 소규모 시위는 지난 12일 6000여 명이 몰려든 대규모 백인 우월주의 집회 '우파는 결집하라(Unite the Right)'의 전조였다. 이 집회 주모자 중 한 명인 제이슨 케슬러는 "KKK가 앞서 샬러츠빌에서 벌인 두 번의 집회가 이 도시에 감춰져 있던 상처를 다시 벌려 놓았다"며 "앞으로 이 도시에선 더 큰 시위가 잇따를 것"이라고 말했다.

