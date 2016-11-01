[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<국장급>▶장관비서관(부총리비서실장) 최상대▶정책기획관 이계문▶국제금융협력국장 김윤경▶대외경제국장 진승호
◆국민안전처<과장급 전보>▶자연재난대응과장 임재웅
◆농촌진흥청<과장급 승진>▶기획조정관실 농업빅데이터팀장 조용빈▶국립농업과학원 농업인안전보건팀장 이경숙
◆KBS▶ 그룹마케팅총괄국장 지현탁
◆TV조선▶정치부장 배성규
◆서울미디어그룹<이뉴스투데이>▶전무이사 겸 편집인 임혁
◆국민연금공단<지사장 전보>▶춘천지사장 이정수<부장 전보>▶기획조정실 최희정▶홍보실 윤영섭▶정보화본부 정일호▶정보시스템실 이혜선·김성중·박훈갑▶서울북부지역본부 이태갑·이화일▶성북강북지사 이호경▶성남지사 최병섭▶부평계양지사 유근진
◆한국식품연구원▶부원장 박동준▶전략산업연구본부 본부장 홍석인▶〃 전통식품연구센터 인삼연구팀 책임연구원 이영철
◆한국연구재단<승진>▶경영관리본부장 최철원▶국제협력센터장 신숙경▶경영실장 최연수▶유럽·아프리카협력실장 김종덕<전보>▶홍보실장 김한기▶기초연구총괄실장 김기형▶미래전략사업실장 한상덕▶교육기반지원실장 권기환▶산학협력지원실장 최태진▶국제협력기획실장 이종안▶미주·아시아협력실장 이길승▶정책연구혁신센터장 장경수▶기획조정실장 안화용