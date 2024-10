분당서울대병원 김태균 교수, 저명 학술지 논설위원 위촉

분당서울대병원 정형외과 김태균 교수가 정형외과학 분야 최고수준 학술지인 ‘임상 정형외과 및 관련 연구(CORR; Clinical Orthopaedics and Related Research)’에 정기적으로 칼럼을 게재하게 됐다.

김 교수는 앞으로 이 칼럼의 초빙 편집장(Guest Editor)으로서, 직접 칼럼을 작성하는 것은 물론 주제 선정과 저자 위촉 등 실질적인 편집자로서의 역할을 담당할 예정이다.

지난 2013년 아시아인 최초로 이 학술지의 부편집장(Deputy Editor)으로 임명된 김태균 교수는 초빙 편집장직을 겸임함에 따라 앞으로 아시아퍼시픽 섹션의 편집을 직접 맡아 이러한 활동에 더욱 박차를 가할 수 있게 됐다.

이에 따라 김 교수는 10월 출간된 최신호에 「Making The Transition From Training to Practice: A Guide For Young Surgeons in the Asia-Pacific Region」를 게재했다.

수련을 받는 정형외과 의사들이 수련 내용을 실제 진료에 어떻게 적용해야 하는지, 유념해야 할 부분에는 어떤 것들이 있는지에 대한 다양한 내용이 담겼다.

김태균 교수는 “저명한 국제 학술지에서 동양권 의사들에게 이러한 관심을 가지고 기회를 제공하는 것은 우리나라를 비롯한 동양 정형외과학이 세계적으로 인정받을 만한 수준으로 올라섰기 때문”리라며 “중요한 역할을 맡은 만큼 심혈을 기울여 좋은 주제로 세계 정형외과의들에게 좋은 의학정보를 제공하겠다”고 말했다.

