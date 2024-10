모차르트 vs AI 모차르트, 누구의 곡이 아름다울까

인공지능(Artificial Intelligence ; AI)이 작곡한 곡은 어떤 느낌일까. 10일 오후 7시 30분 경기도문화의전당에서 열리는 성시연 지휘 경기필하모닉의 청소년음악회 ‘모차르트 vs. 인공지능’에서 확인할 수 있다. 국내에서 인공지능이 작곡한 오케스트라 작품을 연주하는 것은 이번이 처음이다.

오늘 경기필하모닉 청소년음악회

교향곡 연주 뒤 블라인드 테스트

이날 음악회에서는 인공지능(로봇) 작곡가로 잘 알려진 ‘에밀리 하웰’이 작곡한 오케스트라 곡을 선보인다. 에밀리 하웰은 미국 UC산타크루스 대학 데이비드 코프 교수진이 개발한 인공지능 작곡 프로그램이다. 방대한 데이터베이스에 기반해 바로크에서 현대음악까지 다양한 형식을 반영한 음악을 만들어낸다. 수많은 음악을 분석해 박자·음정 등 음악 요소들을 데이터화하고, 그를 조합하는 방식으로 작곡한다. 또 자신의 창작곡에 대한 사람들의 평가를 반영해 계속 업데이트한다.

에밀리 하웰이 작곡한 음원은 아이튠즈·아마존 등 온라인에서도 유통되고 있다. 이를 인간이 연주해 2010년 ‘어둠으로부터, 빛’(From Darkness, Light), 2012년 ‘숨막히는(Breathless)’ 등 음반이 나오기도 했다. 하웰은 바흐·비발디·모차르트·베토벤·말러 등 기존 작곡가들의 곡을 학습해 비슷한 풍의 작품을 작곡하기도 한다.

경기필은 에밀리 하웰이 작곡한 ‘모차르트 풍 교향곡(Symphony in the Style of Mozart)’ 중 1악장 알레그로를 연주한 다음 이어 ‘진짜’ 모차르트 교향곡 34번 1악장을 연주한다. 그리고 어떤 음악이 더 아름다운지 관객을 대상으로 블라인드 테스트도 한다. 인공지능과 모차르트의 대결인 셈이다. 컴퓨터 알고리즘을 이용한 코리안심포니 상주 작곡가 김택수의 창작곡도 세계 초연한다. 이번 공연을 위해 경기필이 그에게 특별히 의뢰한 작품이다.

김택수 작곡가는 원래 ‘과학영재’ 출신으로 화학자를 꿈꾸다 진로를 바꿨다. 서울 과학고와 서울대 화학과에서 공부 했다. 작곡으로 전향한 뒤 서울대 작곡과를 거쳐 인디애나 대학원에서 박사 학위를 받았다.

경기필하모닉 성시연 단장은 “이번 공연을 통해 음악 분야에서 인공지능이 얼마나 더 발전할 수 있을지 또 어떤 방식으로 음악에 활용될 수 있을지 함께 고민했으면 한다”고 말했다.

류태형 음악칼럼니스트·객원기자 mozart@joongang.co.kr