[매거진M] 진심 어린 노래와 연기, 이 소년에 심쿵해

10대 록 밴드의 풋풋한 도전기를 다룬 음악영화 ‘싱 스트리트’(5월 19일 개봉, 존 카니 감독)를 보고 나면 틀림없이 궁금해질 얼굴이 있다. 주인공 코너를 연기한 신예 페리다 월시 필로(17)다. 귀에 착 감기는 사운드 트랙만큼 시선을 사로잡은 이 배우의 정체를 알아봤다.

‘싱 스트리트’ 페리다 월시 필로

1985년 아일랜드 더블린, 일면식 없는 멤버들로 ‘급’ 결성된 교내 록 밴드가 엄격한 가톨릭계 고등학교를 발칵 뒤집어 놓는다. 이제껏 아무도 들어본 적 없는 음악을 만들겠다는 5인조 학생 록 밴드 ‘싱 스트리트’. 첫사랑 소녀 라피나(루시 보인턴)의 마음을 얻고자 밴드를 만든 전학생 코너는, 자신의 감정이 그대로 담긴 진솔하고 저돌적인 음악으로 경직된 학교 분위기에 정면으로 맞선다. “로큰롤은 위험을 감수하는 것”이란 형 브렌단(잭 레이너)의 말처럼, 그는 거리낌없이 자신의 감정을 세상 앞에 드러낸다.

코너 역을 맡은 페리다 월시 필로는 극 중 캐릭터와 마찬가지로 아일랜드 더블린 출신이다. 연기 경험이 전혀 없음에도 여러 경쟁자를 제치고 주연 자리를 따낼 수 있었던 건, 존 카니 감독이 그의 음악적 재능을 높이 샀기 때문이다. 성악가 출신 어머니와 클래식 음악을 전공하는 형제들 사이에서 자란 필로는 “말하기 전부터 음악을 했다”고 할 정도로 어릴 때부터 음악과 가까이 있었다.

그는 일곱 살 때부터 소년 소프라노로 활동하며 여러 오페라와 클래식 공연 무대에 오르기도 했다. 1999년생이란 어린 나이에도 로큰롤·펑크·팝 등 80년대를 장식한 다양한 장르 음악을 섭렵했고, 영화에 등장하는 대부분의 노래를 직접 부르고 연주하는 등 탁월한 음악 실력을 과시했다. 올해 초 ‘싱 스트리트’가 처음 공개된 제32회 선댄스영화제에서는 극 중 코너의 친구 에이먼을 연기한 인디 뮤지션 마크 맥케나와 함께 특별 공연을 열기도 했다.

그러나 필로의 연기가 가장 크게 관객의 마음을 움직이는 순간은 그가 멋지게 전자 기타를 튕기며 노래 부를 때도, 치기 어린 소년 뮤지션의 귀여운 허세를 연기할 때도 아니다. 연기 경험이 풍부한 또래 아역 배우와 달리, 투박하지만 진심이 담긴 감정을 연기할 때 그의 매력이 가장 진하게 우러나온다. 첫사랑의 떨리는 마음을 끌어안고 발갛게 상기된 얼굴로 덤덤하게 노래하는 코너. 그 모습에서는 인생의 험지를 통과하며 진정한 자신을 찾아가는 기쁨과 슬픔이 동시에 교차된다.

▶ 관련기사

① 듀란듀란·아하 노래로 만나는 아일랜드판 ‘응답하라 80년대’

② 주말에 뭐 볼래? … 감미로운 '싱 스트리트' vs 감동적인 '계춘할망'



미국 연예 매체 ‘버라이어티’가 “대담하면서 침착한 연기로 탁월하게 극을 이끌었다”고 호평하고, 레이디 가가와 벤 애플렉 등이 소속된 미국의 유명 엔터테인먼트 기획사 WME(윌리엄 모리스 인데버)가 지난해 그에게 손을 내민 이유다. 음악·연기·그림 등 “아직 하고 싶은 게 너무 많다”는 당찬 열일곱 살 배우는 ‘싱 스트리트’가 예찬하는 젊음의 가장 찬란한 한때를 보내고 있다.

|한 번 들으면 귀에 착 감긴다! ‘싱 스트리트’ OST 플레이 리스트

‘더 리들 오브 더 모델(The Riddle of the Model)’

극 중 코너가 모델 지망생인 라피나에게 영감을 받아 만든 곡이자 싱 스트리트 밴드의 첫 번째 노래. 실제로는 80년대 다수의 히트곡을 낸 작곡가 게리 클라크가 쓴곡으로, 80년대 로큰롤과 브리티시 팝이 어우러진 흥겨운 멜로디가 특징이다.

‘드라이브 잇 라이크 유 스톨 잇(Drive It Like You Stole It)’

50년대 미국식 졸업 파티가 컨셉트인 경쾌한 주제곡. 역시 게리 클라크의 곡으로 “훔친 자동

차를 타고 도망치듯” 거침없이 꿈과 희망을 향해 질주하려는 코너의 열망을 대변한다.

‘고 나우(Go Now)’

존 카니 감독의 전작 ‘원스’(2006) ‘비긴 어게인’(2013)에 각각 출연했던 두 뮤지션, 글렌 핸사드와 애덤 리바인(마룬 5)이 함께 만든 감미로운 엔딩곡. 리바인의 호소력 짙은 목소리가 엔드 크레딧이 다 오른 뒤에도 가슴 먹먹한 여운을 남긴다.

고석희 기자 ko.seokhee@joongang.co.kr