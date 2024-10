[미래 CEO 키우는 MBA] 이공계 출신 위해 경영학 기초 강의, 중국 푸단대 복수학위도 가능

중앙대학교 경영전문대학원(원장 임병하) 프로그램은 현장 중심의 교육과 다양한 분야의 학습을 통한 이론과 실무의 조화를 바탕으로 거시적·통합적 사고를 갖춘 글로벌 실무 인력 양성을 목표로 한다. 중앙대 MBA는 크게 ▶Global MBA(Full-time) ▶CAU Leader MBA(part-time/야간&주말)로 구성돼 있다.

◆Global MBA(Full-time)=Global MBA 전공심화과정은 글로벌 리더를 양성하기 위한 프로그램이다. 글로벌 시장에서 경영자로 성공할 수 있는 역량을 제공한다.

첫째, 국제적 감각을 키울 수 있다. 전체 교과목이 100% 영어로 진행되며 재학생의 35%(2016 전기 기준)가 미국·유럽·중국·아시아 등 다양한 국적의 외국인 유학생이다. 해외 파트너 대학들과의 학생교환 협정을 통해 교환학생으로 공부할 수 있다.

둘째, 경영학의 토대를 체계적으로 제공한다. 이를 통해 이공계 졸업생, 인문학 전공자 등의 전공 배경을 가진 인재들이 ‘Global Generalist’로 성장할 수 있다. 1년차 과정의 전공필수과목을 통해 경영 비전공자는 경영학 전반을 파악할 수 있다. 경영 전공자는 학점대체를 통해 더 많은 전공심화영역 과목을 이수할 수 있다.

셋째, 전공심화영역을 선택해 ‘Generalist’의 토대 위에 ‘Specialist’ 혹은 ‘Specialist’ 소양을 갖춘 국제적 경영자로 성장할 수 있다. 2년차 과정에서 ‘재무와 금융(Accounting and Finance)’ ‘마케팅(Strategic Marketing)’ ‘인사조직(Management and Organizations)’ ‘생산운영 및 경영정보시스템(Operations and Information Systems)’ 중 하나를 전공심화영역으로 이수하면 경영학석사 자격에 더해 심화영역 자격 인정을 준다.

중국 푸단(Fudan)대에서의 복수학위 과정을 선택할 수 있다. 중앙대 캠퍼스에서 1년간 경영학 학습 후 1년간 푸단대에서 금융학석사나 경제학석사 과정을 수학한다. MBA학위와 금융학 혹은 경제학석사 학위를 동시 취득한다.

◆CAU Leader MBA(Part-time)=야간&주말 MBA과정으로 직장인의 실무 경쟁력 향상에 주력한다. 커리어의 변경을 원하거나 전문화된 영역을 갖고 싶다면 좋은 기회다. ‘Management & Organizations’ ‘Operation & Informations System Mgt.’ ‘Strategic Marketing Mgt.’ ‘Media & Entertainment Mgt.’ ‘Accounting & Finance’ 등 세부전공 과정을 운영한다. 실무·사례·현장실습 위주 교과과정을 운영한다. 경영사례분석수업이 대표적이다. KCMC(Korean Ceo’s Association of Multinational Corporations)와의 MOU를 통해 외국계기업 전현직 CEO를 초빙해 강연을 한다. 주말수업이나 평일수업만으로 졸업 요건을 충족시킬 수 있게 과정이 설계됐다.

◆장학제도·학생지원프로그램=신입생 입학성적 최대 상위 50%에게 장학 혜택을 준다. 재학생은 직전 학기 기준으로 약 3분의 1이 장학금을 받는다. 외국인 학생은 입학 시 등록금의 최고 50% 혜택을 받고 학내 활동으로도 장학 혜택을 받을 수 있다.

졸업 후의 관리와 지원도 아끼지 않는다. 졸업생 청강제도가 대표적이다. 국내외 유명 인사를 초빙해 특강 프로그램(Distinguished Lecturer Series)을 학기별 1회 진행한다. 방학마다 학점인정 해외연수 프로그램을 진행한다.

◆모집안내=2016학년도 후반기 신입생을 모집하고 있다. 정원은 CAU Leader MBA 81명, Global MBA 27명이다. 수시전형은 지난 6일부터 5월 15일까지 원서를 접수해서 5월 21·22일 면접을 하고 5월 27일 합격자를 발표한다. 일반전형은 5월 23일부터 6월 12일까지 원서를 접수하고 6월18·19일 면접을 하며 6월 24일 합격자를 발표한다. 내달 3일 입학설명회를 개최한다. 문의 02-820-5038. 홈페이지(mba.cau.ac.kr)에서도 정보를 확인할 수 있다.

김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr