[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<과장급 전보>▶국무조정실장실 비서관 양성호▶복무평가과장 박상철▶정부합동 부패척결추진단 총괄과장 김홍수
◆국토교통부<국장급 전보>▶대변인 권병윤▶종합교통정책관 장영수<과장급 인사교류>▶교통안전복지과장 예창섭▶행복주택기획과장 김대순▶행복주택개발과장 박연진
◆산업통상자원부<국장급 전보>▶정책기획관 윤갑석▶시스템산업정책관 김영삼▶무역정책관 박진규▶통상정책국장 박건수▶국립외교원 교육파견 윤상흠
◆공정거래위원회<과장급 전보>▶감사담당관 조홍선▶경쟁정책과장 정진욱▶소비자정책과장 이유태▶제조하도급개선과장 박제현
◆법제처<과장급 전보>▶법제지원단 법령입안지원과장 윤재웅▶법제지원단 법제관 안승철▶사회문화법제국 〃 이상훈
◆농촌진흥청<과장급 승진>▶청장비서관 서효원▶대변인 최종태
◆헌법재판소▶헌법연구관 승진임용 김광욱▶헌법연구관보 신규임용 정주희
◆충북도교육청<서기관 전보>▶행정관리국 행정과장 반기환
◆서울대▶사범대학장 김찬종 ▶사범대학 교무부학장 신종호▶〃 학생부학장 최의창
◆조선비즈<인사발령>▶베이징 특파원 오광진