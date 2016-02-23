[인사] 기획재정부

◆기획재정부<국장급>▶정책기획관 최상대▶행정안전예산심의관 박영각▶정책조정국장 차영환▶공공정책국장 정기준▶장관정책보좌관 김민구▶국립외교원 파견 이정도<과장급>▶장관비서관 천재호
◆통일부<고공단 전보>▶남북교류협력협의사무소장 원기선
◆국방부▶국립서울현충원장 김인호▶기획조정실 창조행정담당관 송재학▶국방정책실 동북아정책과장 오인제▶〃국제평화협력과장 김기영▶감사관실 군수감사담당관 김진하
◆국민안전처<부이사관 승진>▶이병철▶김중열▶김용균▶이상권
◆경성대학교▶문과대학장 전영갑▶법정대학장 김영종▶상경대학장 겸 경영대학원장 정병우▶이과대학장 권태우▶공과대학장 윤종태▶약학대학장 겸 임상약학보건대학원장 강재선▶예술종합대학장 조현선▶멀티미디어대학원장 권상인▶취업진로처장 최태운▶단과대학 제1행정실팀장 이상협▶교수학습개발센터팀장 천갑원▶후생복지팀장 오인종▶총무팀장 이종관▶구매관재팀장 백승수▶개발운영팀장 직대 변상석▶산학협력기획팀장 겸 산학사업팀장 겸 경영지원팀장 겸 연구지원관리팀장 겸 창업교육센터팀장 겸 현장실습지원센터팀장 손희곤▶학술정보지원팀장 겸 학술정보서비스팀장 겸 출판부팀장 김명희▶평생교육원 사회교육부팀장 겸 스포츠센터팀장 채승학