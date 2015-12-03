[인사] 행정자치부 外

◆행정자치부<국장급 전보>▶정부청사관리소 과천청사관리소장 송상락<고위공무원 승진>▶전남도 기획조정실장 박순종
◆공정거래위원회<과장급 전보>▶공정거래위원회 박세민<과장 직위 승진>▶전자거래과장 김문식
◆산림청<고위공무원 전보>▶산림보호국장 최병암
◆중소기업청<과장급 승진>▶광주전남지방중소기업청 공공판로지원과장 강봉수
◆경희대▶감사행정원장 김종호
◆고려대▶의무부총장 김효명▶생명과학대학장 겸 생명환경과학대학원장 김익영▶의무기획처장 박종훈▶연구교학처장 윤영욱
◆한국기술교육대▶온라인평생교육원 교육운영본부장 신현영▶산학협력단 산학협력실장 김주엽▶생활협동조합 본부장 곽철원▶IPP허브사업단 사무국장 엄익기▶능력개발교육원 연수사업본부장 양태연
◆뉴스1▶글로벌경제부 부장 겸 글로벌모니터 편집장 안근모
◆사학연금<1급 승진>▶인재경영실장 김경태▶서울지부장 현경일▶감사실장 손규준<2급 승진>▶급여관리팀장 유청▶재해보상팀장 장철호▶재해보상팀 조경제▶강원지부 박동준<전보>▶기획조정실장 이영조▶연금운영실장 주천술▶투자전략팀장 김욱경▶가입자관리팀장 김용준▶운용지원팀장 김영철
◆한국무역보험공사 ▶법무실장 강신호
◆한국수력원자력▶고리원자력본부장 이용희▶월성원자력본부장 전휘수▶한울원자력본부장 이희선▶한국전력공사 파견(한전 UAE본부장) 최성환
◆한국마사회<실·처장급>▶전략기획실장 강충석▶감사〃 최원일▶커뮤니케이션〃 박진국▶신사업추진본부장 김철주▶공정관리〃 김종국▶신사업추진단장 정운하▶테마파크추진〃 송정석▶ICT혁신〃 서태석▶비상안전계획〃 정찬권▶영천사업〃 이덕인▶승마지원〃 송규호▶경영지원처장 박계화▶성과관리〃 최수원▶CS마케팅〃 안상식▶ICT운영〃 박찬욱▶경마기획〃 장동호▶공정경마〃 김홍기▶심판〃 정형석▶말산업진흥〃 문윤영▶상생기획〃 송철희▶상생운영〃 어영택▶시설〃 최성욱▶경마사업〃 고영빈▶서울고객지원〃 김종필▶서울경마〃 신용상▶부산고객지원〃 강현수▶부산경마〃 윤각현▶인재교육원장 홍용현▶말산업인력개발〃 권승세▶말등록〃 박상대▶자격검정〃 추완호▶말보건〃 안계명▶방송센터장 이충환▶도핑검사소장 양영진▶북부권역본부장 장훈▶동부〃 원유관▶서부〃 이용선▶남부〃 이은호▶장수목장장 신광휴▶제주〃 이현철