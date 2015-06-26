[인사] 인사혁신처 外

◆인사혁신처<국장급 승진>▶중앙공무원교육원 교수부장 이인호
◆법제처<과장급 전보>▶법제지원단 법제관 조용호▶행정법제국 〃 최종진
◆대구시교육청<3급 승진>▶행정국장 권용탑▶정책기획관 정희준▶중앙도서관장 유금희▶남부도서관장 변창호<3급 전보>▶학생문화센터관장 김점식 <4급 전보>▶교육협력관 이동준▶총무과장 장해광▶행정회계과장 조태환▶학교운영지원과장 강형구▶낙동강수련원장 심경용▶동부교육지원청 행정지원국장 조인국▶서부교육지원청 〃 장봉호▶남부교육지원청 〃 황의수
◆경기도교육청<3급 승진>▶행정국장 이진규▶안산교육회복지원단장 한근석▶경기도교육정보기록원장 이용구<3급 전보>▶북부청사 안전지원국장 서남철▶경기도립중앙도서관장 선계훈▶경기도립성남〃 권우섭 <4급 전보>▶북부청사 안전정책과장 박상원▶〃 운영지원과장 노재홍▶성남교육지원청 경영지원국장 최도영▶화성오산교육지원청 〃 차근호▶고양교육지원청 〃 신석금▶부천교육지원청 〃 전연익▶정책기획관 기획담당 황종미▶평생교육학습관 총무부장 이중기▶경기도립과천도서관 〃 김대덕
◆충남도교육청<3급 전보>▶평생교육원장 김원호<3급 승진>▶기획관 이상진<4급 전보>▶재무과장 오찬교▶교육연수원 행정연수부장 황태화▶학생수련원장 이명실▶학생임해수련원장 임승관
◆경향신문▶논설위원 이중근 강진구 안호기▶편집국 사회에디터 이기수▶〃 스포츠경향 기획에디터 오광수▶〃 산업부 선임기자 류형열▶전략기획실장 양권모▶경영지원국장 조인철▶윤전국장 서정진▶독자서비스국장 이익승▶출판국장 최병준▶문화사업국장 김준▶출판국 주간경향 편집장 조찬제
◆뉴스1<전보>▶부국장 사회부장 김철훈▶전국취재본부 본부장 정재용▶〃 부장 서봉대