홍광호 데스노트, MV에서 완벽 라이토 빙의 ‘소름’

뮤지컬 배우 홍광호가 나오는 뮤지컬 ‘데스노트’의 뮤직비디오가 공개됐다.

29일 오후 뮤지컬 ‘데스노트’ 공식 페이스북(www.facebook.com/musicaldeathnote)에는 주인공 라이토 역의 홍광호가 넘버 ‘데스노트’(Death note)를 폭풍 가창력으로 부르는 모습이 담겨있다. 데스노트의 홍광호는 완벽히 라이토에 빙의된 모습을 보였다.

‘데스노트’에세 홍광호가 맡은 라이토는 우연히 주운 데스노트로 악한 자들의 죽음을 확인하고 정의의 심판을 내리기로 결심하여 새로운 세상의 신이 되려는 대학생 역이다.

공개된 뮤직비디오 속에서 홍광호는 라이토의 모습을 드라마틱하게 표현해내 작품에 대한 기대감을 높이고 있다.

‘데스노트’는 홍광호가 웨스트엔드 진출 후 1년6개월 만에 국내 복귀 작품으로 만큼 팬들의 큰 관심을 받고 있다.

홍광호는 세계 4대 뮤지컬 중 하나로 꼽히는 ‘미스사이공’의 25주년 기념 뉴 프로덕션의 베트남 장교 투이 역으로, 한국인 최초 웨스트엔드에 진출해 작년 11월 2014 BBW UK Awards(브로드웨이 웨스트엔드 월드닷컴 어워즈)에서 ‘Best Featured Actor in a New Production of a Musical (새로운 프러덕션 뮤지컬: 조연 남자배우상)’과 제15회 What’s On Stage Awards(왓츠 온 스테이지 어워즈)에서 ‘Best Supporting Actor in a Musical(남우조연상)’을 수상한 바 있다.

한편 홍광호 출연의 ‘데스노트’는 원작의 만화 ‘데스노트’의 탄탄한 스토리를 바탕으로 탄생된 뮤지컬로 배우 홍광호, 김준수, 정선아, 박혜나, 강홍석 등 화려한 원캐스트로 연이은 화제를 불러 모으고 있다.

앞서 ‘데스노트’는 1차 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진되는 기염을 토하며 그 인기를 입증한 바 있다. 5월28일 씨제스컬쳐 측에 따르면 뮤지컬 ‘데스노트’가 내달 4일 2차 티켓 오픈을 실시할 예정이다. 홍광호 출연의 ‘데스노트’는 6월20일부터 8월 일까지 성남아트센터 오페라하우스에서 공연된다.

홍광호 데스노트 소식에 네티즌들은 “홍광호 데스노트, 실제로 보면 소원이 없겠다 ” “홍광호 데스노트, 미친 성량 꼭 라이브로 ” “홍광호 데스노트, 라이토 진짜 소름” “홍광호 데스노트, 노래뿐만 아니라 연기도 대박” 등의 반응을 보였다.

