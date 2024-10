보이그룹 엔소닉 블랙아웃 음원 공개, "간만에 보이그룹 컴백"…음원 성적은?

엔소닉 블랙아웃

엔소닉 미니앨범 '블랙아웃' 음원 공개

아이돌 그룹 엔소닉(N-SONIC)이 24일 정오를 기해 미니앨범 공개한 가운데 궁금증을 불러일으키고 있다.

보이그룹 엔소닉(N-SONIC)의 새로운 앨범은 '어나더 프로그래스(Another Progress)' 로 9개월만의 컴백이다. 엔소닉은 또 타이틀곡 '블랙아웃 (BLACKOUT)'의 뮤직비디오 영상을 함께 공개됐다. 엔소닉의 타이틀곡 '블랙아웃(BLACKOUT)'은 8명의 국내외 작사·작곡가들의 협업으로 만들어졌다. 가사는 사랑에 눈먼 남자의 설레는 마음을 전했다. .

한편 엔소닉은 지난 2011년 싱글 앨범 '위 아 슈퍼 보이즈(We Are Super Boys)'로 데뷔해 2014년 홍콩 메트로라디오 힛 뮤직 어워드 프레젠테이션 아시아 인기 신인왕상을 타는 등 많은 팬들의 사랑을 받고 있다. 이번 미니앨범 '어나더 프로그레스(ANOTHER PROGRESS)'엔 타이틀곡 '블랙아웃(Black Out)'을 비롯 '리얼러브(Real Love)', '리얼리티(Reality)', '고잉고잉(Going Going)', '그리워요(I Miss You)' 등이 수록됐다. 앤소닉의 미니 앨범은 샤이니, 2PM, GOT7, EXO 등의 히트곡을 만든 작곡가들과 작사가들이 참여했다.

엔소닉의 음원 공개에 대해 누리꾼들은 "엔소닉 블랙아웃, 감미롭다" "엔소닉 브랙아웃, 간만의 보이그룹의 컴백이군" "엔소닉 브랙아웃, 그루브란 이런 것" "엔소닉 브랙아웃, 가사 좋다" 등의 반응을 보였다.

