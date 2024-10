임상의사의 관점에서 통계학과 역학의 핵심 개념을 알기 쉽게 설명해주는 가이드북이 나왔다.

가톨릭대학교 여의도성모병원 정신건강의학과 박원명, 우영섭, 송후림, 이대보 교수팀이 세계적인 학자인 S. Nassir Ghaemi 교수의 명저 '의사가 알아야 할 통계학과 역학(원제-A Clinician’s Guide to Statistics and Epidemiology in Mental Health)' 을 국내에 번역 출간했다.

이 책은 총 6부로 구성됐다. 1부에서는 통계학과 역학의 기본 개념, 2부에서는 편견의 종류와 해결 방법, 3부에서는 우연의 문제를 극복하고 가설을 검정하는 방법을 소개한다.

또 4부에서는 인과 관계와 통계의 철학, 5부에서는 통계학의 한계점들, 6부에서는 통계학과 저널 발행에 영향을 주는 정치사회적 요소들, 그리고 부록으로 회귀 모형과 다변량 분석에 대해 다루고 있다.

기존의 책들과 달리 이 책은 통계학적 개념뿐 아니라 근거기반의학의 장단점, 임상 연구에서 제약 회사의 역할, 연구 결과를 발표하는 과정 등 철학적, 정치사회적인 요인들까지 포괄적으로 통찰했다.

대표 역자인 정신건강의학과 박원명 교수는 "이 책은 달을 가리키는 손가락이 아닌, 달 그 자체를 설명해 주는 책"이라고 설명했다.

이어 "최근 들어 기계적으로 적용되는 경향마저 생긴 통계학의 실제 목적이 어떤 것인가를 새삼 일깨워준다" 면서 "이 책을 읽은 독자들은 세상에서 이루어지고 있는 수많은 임상 연구들을 보다 더 잘 이해하게 될 것이고, 스스로 그 연구들을 평가할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

[인기기사]

·

놓치고 싶지 않은 서남의대…명지병원 ‘좌불안석’

[2015/02/12]

·

동네 소아과 의사들, 달빛어린이병원 집단 반발

[2015/02/12]

·

No.343 성형수술 사고, 쇼닥터 논란…정부 ‘메스’ 들었다

[2015/02/12]

·

복지부 장관, 한의계 달래기 “국민 입장에서 판단할 것”

[2015/02/12]

·

화순전남대병원 조혈모세포이식술 '전국 최고 수준'

[2015/02/12]

오경아 기자 okafm@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.