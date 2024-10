코오롱스포츠, R&D투자 확대, 자체 기능성 소재 개발

코오롱스포츠는 고객의 라이프스타일을 반영한 제품들을 선보이고 있다.

코오롱스포츠가 2015 소비자선정 최고의 브랜드 대상에서 아웃도어부문 대상을 차지, 4년 연속 수상했다.

코오롱스포츠는 40여 년 역사를 지닌 아웃도어 리딩 브랜드로서 차별화된 마케팅을 전개하며 고객층을 전 연령대로 확대하는 한편 미래지향적이고 혁신적인 제품들을 선보이고 있다. 트래블 라인과 아웃도어 워킹, 캠핑을 새로운 성장동력으로 정해 강화하고 빅데이터를 활용한 고객관리시스템을 도입해 지속가능한 성장의 발판을 마련하고 있다.

코오롱스포츠는 2010년부터 ‘Your Best Way to Nature’라는 캐치프레이즈를 통해 고객의 라이프스타일을 담은 제품을 선보이고 있다. 2011년 출시한 트래블 라인은 새로운 아웃도어 스타일 바람을 불러일으키고 있다. 또 R&D투자를 확대해 아토텍과 아토써모 킵 웜이라는 자체 소재를 개발했다.

코오롱스포츠는 가장 아웃도어 브랜드다운 사회공헌활동을 전개하고 있다. 코오롱등산학교는 1985년 북한산에서 첫 입교식을 치른 이래 올바른 산행문화를 보급해왔다. 2010년부터 시작한 삼남길 프로젝트는 올 4월 완공을 목표로 지금도 개척 중이다. 2003년 10월 출범한 그린 마운틴 봉사단은 최근에는 지역별 모임도 활성화돼 전국적 산악 봉사단체로 확대되고 있다.