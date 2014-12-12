[인사] 대법원 外

◆대법원 ＜법원서기관 전보＞▶법원행정처 신진섭 이상신▶사법연수원 김상현▶법원공무원교육원 이성민▶서울고등법원 이현규 김명식 유영도▶부산〃 이종철▶광주〃 최용민▶서울중앙지방법원 김정태 김형호 문형수 백수옥▶서울동부〃 김현석 권광주▶서울남부〃 김용필 조순희 최제록 최근묵▶서울북부〃 육기수 박상재▶서울서부〃 추천엽 김윤복▶의정부〃 권영민▶인천〃 정동린 박용석 김종문▶수원〃 박상우 조봉원 김진국 이해운 원경섭▶춘천〃 김정원▶대구〃 정호길▶부산〃 박상섭▶창원〃 옥동건▶광주〃 노덕생 하승호 민병식 조지훈 손윤식▶제주〃 고태진▶대전가정법원 김윤석▶서울〃 조용인 도형기▶광주〃 김정권＜사법보좌관(법원서기관) 전보＞▶서울중앙지방법원 이종언▶서울북부〃 김영문▶인천〃 서태석▶수원〃 박영호 김형수▶대전〃 이병배▶부산〃 허진규 김성훈▶울산〃 박종일＜기술서기관 전보＞▶법원행정처 심재화▶부산고등법원 김남필
◆통일부＜신규임용＞▶기획조정실장 최보선
◆산업통상자원부＜국장급 승진＞▶국가기술표준원 기술규제대응국장 조영신▶에너지수요관리정책단장 나승식＜과장급 전보＞▶장관 비서관 박성택▶전력산업과장 이원주
◆여성가족부▶가족정책관 윤호식▶가족지원과장 김가로
◆특허청＜과장급 전보＞▶특허심사2국 정밀부품심사과장 고준석
◆코레일＜본사＞▶비서실장 한병근▶기획조정〃 전찬호▶감사〃 정왕국▶재무관리〃 김기태▶전기기술단장 전재근▶언론홍보처장 고범석▶문화홍보〃 김경섭▶창조경영〃 박진성▶고객서비스〃 김양숙▶감사기획〃 박영숙▶행정감사〃 고준영▶경영감사〃 이규영▶청렴조사〃 김진준▶물자관리〃 김진호▶영업지원〃 신규용▶운전계획〃 방기석▶관광사업〃 이우현▶교통시스템〃 차성열▶전철〃 주용환＜지역본부＞▶대전충남본부장 최길묵▶충북〃 조대식▶강원〃 김용수◆서울본부▶경영인사처장 김순철▶안전〃 변현진▶영업〃 정정래▶승무〃 육심관◆수도권서부본부▶경영인사처장 노춘호▶안전〃 유홍천▶시설〃 유필재▶전기〃 윤명규◆수도권동부본부▶경영인사처장 남기종▶안전〃 오진호▶영업〃 박형태▶시설〃 지현우◆대전충남본부▶경영인사처장 김득수▶시설〃 김현호▶전기〃 이기천◆충북본부▶경영인사처장 김태형▶안전〃 김봉회▶차량〃 정진태◆강원본부▶경영인사처장 배용곤▶영업〃 김시섭▶시설〃 이봉하▶차량〃 홍준표▶전기〃 송현삼◆전북본부▶경영인사처장 이신호▶영업〃 이두형◆광주본부▶안전처장 이범주▶영업〃 함성훈▶차량〃 김완주▶전기〃 조창호◆전남본부▶안전처장 이동근▶영업〃 최윤환◆경북본부▶안전처장 방계원▶영업〃 김병천▶시설〃 김병호▶전기〃 문창희◆대구본부▶시설처장 이방우▶전기〃 최경일◆부산경남본부▶경영인사처장 임양호▶안전〃 윤봉근