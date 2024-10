[사진] '호빗: 다섯 군대 전투' 시사회

9일(현지시간) 미국 캘리포니아 할리우드 돌비 극장에서 '호빗: 다섯 군대 전투(The Hobbit: The Battle of the Five Armies)' 시사회가 열렸다. 시사회에는 에반젤린 릴리, 올랜도 블룸, 엘라이저 우드, 피터 잭슨 감독, 리 페이스, 앤디 서키스 등이 참석했다. [AFPBBNews=뉴스1]