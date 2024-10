우주로 간 올라프, ‘겨울왕국’과 ‘인터스텔라’의 결합? “무중력 상태에서 렛잇고를…”

애니메이션 영화‘겨울왕국’의 마스코트 올라프가 우주로 간 소식이 알려져 화제다.

24일 (현지시간) 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 발사된 소유즈 TMA-15M에는 3명의 우주 비행사와 애니메이션 ‘겨울왕국’의 눈사람 캐릭터 올라프가 탑승했다. 이에 우주로 간 올라프 소식이 전세계 네티즌들 사이에서 큰 관심을 얻고 있다.

해외언론들은 ‘겨울왕국’ OST곡 ‘Do you want to build a snowman’의 가사를 ‘Do you want to launch a snowman’이라고 재치있게 바끄며 올라프의 우주여행을 보도했다. 올라프가 우주로 간 이유는 러시아 우주인 안톤 슈카플레로프의 딸의 바람 때문이다.

슈카플레로프는 발사 전 가진 공동 기자회견에서 “올라프도 함께 우주로 나갈 것”이라며 "8살 딸이 부적으로 이 인형을 선택했다”고 밝혔다. 이어 그는 “지구 궤도에 진입해 무중력 상태가 되면 올라프를 둥둥 띄워 ‘렛잇고(let it go)’를 부를 것”이라고 전했다.

이번 소유즈 우주선에는 슈카플레로프외에도 이탈리아 최초의 여성 우주인 사만사 크리스토포레티와 미국인 테리 버츠도 동승했다. 이들은 국제우주정거장(ISS)에 도킹한 후 내년 5월까지 이곳에 머물며 탐사 임무를 수행한다.

