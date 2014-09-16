[인사] 새만금개발청 外

◆새만금개발청＜국장급 전보＞▶기획조정관 이철
◆우정사업본부＜서기관(4급) 승진＞▶재정기획담당관실 김낙현 이건호▶감사담당관실 손충환▶국제사업과 박찬우▶금융총괄과 정원주▶보험기획과 김병환▶운영지원과 황수연▶보험사업팀 임영일▶우정공무원교육원 기획협력과 박규학▶우정사업정보센터 정보전략팀장 윤성전▶서울지방우정청 금융영업과장 정철현▶충청〃 〃 백경노▶강원〃 감사관 이용춘
◆전북도▶도의회 사무처장 최병관
◆뉴시스＜전보＞▶심의실장 한평수＜신규＞▶사회부장 곽경호
◆무역보험공사▶중소중견기업중부지역본부장 부사장 박상희▶리스크채권〃 〃 김영수▶투자금융본부장 조남용▶전략경영〃 임양현▶글로벌영업〃 유제남▶중소중견기업남부지역〃 강병태＜1급 승진＞▶리스크총괄부장 김상진▶국내보상채권〃 김상겸▶중견기업실장 한상렬▶경기지사장 이필호＜부서장급 승진＞▶조사부장 오주현▶법무실장 송재연▶비서팀장 박재형▶전북지사장 양상균＜2급 승진＞▶종합기획팀장 박성하▶홍보〃 최상봉▶중앙지사 부지사장 김춘수▶부산지사 〃 최윤준▶대구경북지사 〃 박배희＜부서장급 전보＞▶전략기획부장 손지모▶총무〃 이미영▶자금〃 노병인▶단기영업〃 백승달▶정보화사업〃 권창오▶플랜트금융〃 류동윤▶발전금융〃 안혜성▶해외투자금융〃 김호일▶국외보상채권〃 김양규▶영업총괄〃 정효명▶현장경영추진실장 김영천▶중앙지사장 황우찬▶부산〃 최광식▶인천〃 호인태▶강원〃 임석록▶KOTRA 해외투자협력실 파견 김종성
◆대전발전연구원▶기획조정실장 윤기석