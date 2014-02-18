[인사] 중앙M&C 外

◆중앙M&C＜보임＞▶BIZ부문장(제일피알 대표이사) 겸 경영기획실장 김맹호▶재무팀장 유태호▶마케팅기획팀장 이상호
◆국회사무처＜이사관 임명＞▶법제사법위원회 전문위원 강남일
◆미래창조과학부＜국장급 승진＞▶국립외교원 교육훈련 정병선▶중앙공무원교육원 교육훈련 김종호 최원호▶우정사업본부 우정공무원교육원장 박경수＜과(팀)장급 전보＞▶구주아프리카협력담당관 전영수▶우주기술과장 김현수▶연구조정총괄과장 김봉수▶뉴미디어정책과장 이영미▶연구환경안전팀장 김영문▶국립전파연구원 전파시험인증센터장 박인수▶산업통상자원부 파견 최성준▶연구제도과장 한형주▶창조행정담당관 권석민▶미래인재정책과장 이창윤
◆교육부▶학술장학지원관 최은옥▶주미대사관 공사참사관 정종철▶일반직 고위공무원 이기봉▶중앙공무원교육원 파견 서유미▶국립외교원 파견 송기동▶국방대학교 파견 송기민▶통일교육원 파견 김홍구▶공주대 세계교육회의준비기획단 이윤홍
◆농림축산식품부＜과장급 승진＞▶국제개발협력과장 김수일▶국립농산물품질관리원 기획조정과장 임영조＜과장급 전보＞▶감사담당관 최영섭▶국제협력총괄과장 최병국▶유통정책과장 안영수
◆국세청▶납세자보호관 이재락