미란다커 근황 "이혼 후에도 여전한 미모…아기엄마 맞아?"

‘미란다 커 근황’.

모델 미란다 커의 근황이 공개됐다.

12일 미란다 커는 자신의 인스타그램에 “환대해준 도쿄에 고맙다. 이곳에 있어 매우 기쁘다(Thank you for my warm welcome Tokyo! Very grateful to be here)”라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진 속에는 미란다 커가 일본 나리타 공항에서 자신을 환대해주는 팬들과 함께 다정하게 브이(V) 포즈를 취하고 있다.

최근 미란다 커는 할리우드 배우 올랜도 블룸과의 이혼을 발표했다. 손가락에는 결혼반지가 없어 눈길을 끌었다.

미국의 건강 전문잡지 ‘셀프’와의 인터뷰에서 미란다 커는 “(이혼 후) 시간이 지날수록 정말 행복하다. 살다 보면 사람들은 누구나 도전을 하게 된다. 당신이 자신의 장점을 깨닫고 노력하다 보면 그 기운을 내뿜을 수 있을 것”이라는 심경을 전했었다.

미란다 커 근황 소식에 네티즌들은 “미란다 커, 이혼 후에도 여전히 예쁘다”,“미란다 커, 아기 엄마 맞아?”,“미란다 커, 방사능 위험 일본엔 무슨 일로…”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보